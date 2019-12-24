Ким Кардашьян показала подарки для детей и фанам стало грустно: фото

Ранее Ким Кардашьян удивила поклонников странным рождественски декором, а теперь продолжает ломать стереотипы упаковкой праздничных подарков.

"Упаковка подарков 2019 от Уэстов!" - написала звезда в Instagram.

Фото: @kimkardashian в Instagram

Фото: @kimkardashian в Instagram

На ее фото красуется груда коробок, завернутых в бархатную ткань бежевого цвета. В Instagram-сторис Ким объяснила, что это ежегодная традиция, когда каждый член семьи "выбирает цвет и атмосферу", чтобы обернуть свои подарки и показать всем, от кого они.

Не всем поклонникам Кардашьян пришлось по вкусу ее дизайнерское решение.

"Рождество должно быть ярким и счастливым, а это выглядит грустно и скучно", - пишут в комментариях.

"Похоже на махровые шапочки моей мамы, когда она выходит из душа", - шутят фанаты.

Другим идея Ким понравилась из-за своей экологичности.

"Я думаю, что это хорошо. Такая упаковка поможет защитить окружающую среду. Считаете ли вы, сколько бумаги мы используем для упаковки подарков? Вы точно не сможете использовать упаковочную бумагу, но можете повторно использовать простыни. Проблема решена", - отмечают пользователи.

6-летняя дочь Ким Кардашьян появилась на публике с сумкой за $10 000. Некоторые СМИ предположили, что аксессуар маленькой Норт может стоит все $200 000.

Ким Кардашьян раскрыла секрет идеальных фото в Instagram. Так, на ее последнем рождественском портрете дочь Норт буквально прифотошопили к остальной семье.

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