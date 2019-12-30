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Шэрон Стоун забанили в приложении для знакомств: пользователи не поверили, что звезда ищет пару

Звезда решила завязать отношения онлайн, но не все пошло гладко

понедельник, 30 декабря 2019, 13:09
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Шэрон Стоун в свои 61 выглядит ослепительно и не намерена ставить личную жизнь на паузу. Однако и голливудской звезде может быть сложно познакомиться с достойным партнером, о чем актриса "Основного инстинкта" рассказала в Twitter.

Шэрон призналась, что ее забанили в приложении для знакомств Bumble после того, как недоверчивые пользователи пожаловались, что ее аккаунт - подделка.

"Я зашла на сайт знакомств, а они закрыли мой аккаунт. Некоторые пользователи сообщили, что это не могу быть я! - написала актриса. - Эй, Bumble, меня исключили? Не выгоняйте меня из улья!"

В ответ пользователи соцсети оставили множество удивленных комментариев. "Боже мой, если Шэрон не может попасть на сайт знакомств, на что надеяться всем нам?! - пишут фанаты. - У нас нет надежды".

Bumble - это приложение для знакомств на основе местоположения, что облегчает общение заинтересованных пользователей.

Амурные дела Шэрон Стоун не часто попадают в заголовки СМИ. Актриса была замужем всего раз. В 1998 года она сыграла свадьбу с редактором Филом Бронштейном, в 2000-м они усыновили мальчика, а в 2003 года супруг подал на развод, сославшись на "непримиримые разногласия". В 2005 году звезда усыновила второго ребенка, а в 2006-м - третьего. Сегодня она живет с тремя сыновьями в Голливуде.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Шэрон Стоун

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