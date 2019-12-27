Женственнее, чем мать: в соцсетях обсуждают внешность сына актрисы Элизабет Херли

54-летняя британская актриса и модель Элизабет Херли опубликовала в Instagram селфи с сыном Дэмианом, и 17-летний юноша выглядит совсем как его мать. Прическа и макияж сделали парня похожим на миловидную девушку, и пользователи соцсети поспешили высказать свои мысли по этому поводу.

Сама Херли опубликовала фото в Instagram-сториз, где нет опции публичных комментариев. Дэмиан же запостил снимок в ленте, и под ним тут же появились сотни вопросов, комплиментов и замечаний.

Фото: @damianhurley1 в Instagram

Больше всего пользователей Instagram интересовало, является ли Дэмиан Херли трансгендером.

"Ты отлично выглядишь, Дэмиан, как твоя мама. Ты совершаешь гендерный переход? Если нет, то тебя ошибочно принимают за женщину, особенно с длинными волосами и такой прической. Всего наилучшего в твоей модельной карьере", - пишут поклонники.

Многие отметили, что Элизабет и Дэмиан выглядят очень похоже.

"Вау, ты двойняшка своей мамы, - удивляются они. - Ты выглядишь даже более женственно, чем твоя мать".

Фото: @damianhurley1 в Instagram

Как и его мама, Дэмиан также работает моделью. В 2016 году состоялся его дебют в сериале "Члены королевской семьи". Несмотря на первые шаги в шоу-бизнесе, Элизабет заставляет сына усердно учиться в школе.

"Нужно знать географию, нужно знать историю, нужно знать древнюю историю, это интересно. А потом, конечно, если он захочет стать кинозвездой, и будет для этого достаточно талантливым и удачливым, это будет здорово. Но для меня это глазурь на торте после того, как он станет всесторонним человеком", - сказала актриса изданию People.

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