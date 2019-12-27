Женственнее, чем мать: в соцсетях обсуждают внешность сына актрисы Элизабет Херли

54-летняя британская актриса и модель Элизабет Херли опубликовала в Instagram селфи с сыном Дэмианом, и 17-летний юноша выглядит совсем как его мать. Прическа и макияж сделали парня похожим на миловидную девушку, и пользователи соцсети поспешили высказать свои мысли по этому поводу.
Сама Херли опубликовала фото в Instagram-сториз, где нет опции публичных комментариев. Дэмиан же запостил снимок в ленте, и под ним тут же появились сотни вопросов, комплиментов и замечаний.
Больше всего пользователей Instagram интересовало, является ли Дэмиан Херли трансгендером.
"Ты отлично выглядишь, Дэмиан, как твоя мама. Ты совершаешь гендерный переход? Если нет, то тебя ошибочно принимают за женщину, особенно с длинными волосами и такой прической. Всего наилучшего в твоей модельной карьере", - пишут поклонники.
Многие отметили, что Элизабет и Дэмиан выглядят очень похоже.
"Вау, ты двойняшка своей мамы, - удивляются они. - Ты выглядишь даже более женственно, чем твоя мать".
Как и его мама, Дэмиан также работает моделью. В 2016 году состоялся его дебют в сериале "Члены королевской семьи". Несмотря на первые шаги в шоу-бизнесе, Элизабет заставляет сына усердно учиться в школе.
"Нужно знать географию, нужно знать историю, нужно знать древнюю историю, это интересно. А потом, конечно, если он захочет стать кинозвездой, и будет для этого достаточно талантливым и удачливым, это будет здорово. Но для меня это глазурь на торте после того, как он станет всесторонним человеком", - сказала актриса изданию People.
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