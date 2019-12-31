Украинские звезды показали, как украсили елки к Новому году 2020: фото

До наступления Нового года 2020 остались считанные часы, и многие украинские знаменитости уже готовы к празднику. На своих страничках в соцсетях звезды делятся своим новогодним настроением и хвастаются нарядными елками.
Мы заглянули в Instagram украинских селебрити и собрали фото самых эффектных зеленых красавиц. Так, Катя Осадчая украсила елку в белых и металлических цветах, Оля Полякова доверила это дело флористической студии, а Лилия Ребрик наряжала новогоднее деревце вместе со своими дочками.
Звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов
Певица и "королева ночи" Оля Полякова
Телеведущая Лилия Ребрик
Певица katya (экс-Ассоль)
MONATIK и Ирина Демичева
Телеведущий Григорий Решетник
Николай Тищенко и Алла Барановская
- Ранее мы "пробежались" по миру селебрити и выяснили, кто из знаменитостей родился в год Крысы. И кто будет отмечать год своего символа с наступлением 2020.
- Также читайте на theLime, в чем встречать Новый год-2020. Мы решили помочь вам подобрать идеальный праздничный образ, чтобы вы точно порадовали символ года и выглядели на все 100.
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