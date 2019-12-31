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Украинские звезды показали, как украсили елки к Новому году 2020: фото

Знаменитости уже украсили свои дома и готовы к праздникам

вторник, 31 декабря 2019, 10:00
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До наступления Нового года 2020 остались считанные часы, и многие украинские знаменитости уже готовы к празднику. На своих страничках в соцсетях звезды делятся своим новогодним настроением и хвастаются нарядными елками.

Мы заглянули в Instagram украинских селебрити и собрали фото самых эффектных зеленых красавиц. Так, Катя Осадчая украсила елку в белых и металлических цветах, Оля Полякова доверила это дело флористической студии, а Лилия Ребрик наряжала новогоднее деревце вместе со своими дочками.

Звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов

Певица и "королева ночи" Оля Полякова

Телеведущая Лилия Ребрик

Певица katya (экс-Ассоль)

MONATIK и Ирина Демичева

Телеведущий Григорий Решетник

Николай Тищенко и Алла Барановская

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