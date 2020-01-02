Пополнение в семье: дочь Ольги Сумской снова беременна

Старшая дочь Ольги Сумской Антонина Паперная ждет второго ребенка. Об этом 29-летняя актриса рассказала в Instagram.

"Привет, 2020", - подписала Антонина видео, на котором отчетливо виден ее округлившийся живот.

Анастасия Паперная - дочь Ольги Сумской и ее первого мужа, актера Евгения Паперного. В 2015 году девушка начала встречаться с российским актером театра и кино Владимиром Яглычем, а летом 2017 года у пары родилась дочь Ева.

Сегодня молодая семья живет в Москве, и в гости к бабушке наведывается нечасто.

"Моя внучка уже не раз была в Киеве. Хотелось бы чаще, ведь это большое счастье. Я не выпускала ее с рук, ведь это моя любовь, моя сила, энергия, - рассказала Сумская в программе "Светская жизнь". - Я гуляю, кормлю ее, сплю с ней. Это же искусство - удачно приспать ребенка, ведь можно укачивать ее час и больше. Я пою ей украинские песни, читаю молитвы. Это мой личный подход. Она меня называет Уля, сокращенно от бабули и Оли. Она почему-то не говорит на меня баба, может потому, что я не похожа на бабушку".

Ранее Ольга Сумская показала, как выглядит без макияжа. Естественную красоту 53-летнюю актрису осыпали комплиментами.

Ольга Сумская вспомнила вторые роды, которые едва не закончились трагедией. Появление на свет второй дочери Анны стало для актрисы смертельно опасным.

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