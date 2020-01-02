Супермодель Наталья Водянова выходит замуж: кто стал избранником многодетной матери

37-летняя модель Наталья Водянова приняла предложение бизнесмена Антуана Арно, сына третьего самого богатого человека в мире Бернара Арно. Об этом мать пятерых детей сообщила в Instagram.

Водянова опубликовала счастливое фото, на котором обнимает 42-летнего Арно, в отношениях с которым находится в отношениях с 2011 года. Поклонники топ-модели обратили внимание на роскошное кольцо на ее пальце и спросили, означает ли это скорую свадьбу. В комментариях она подтвердила, что вскоре они поженятся.

В 2018 году Наталья заявила, что не заинтересована в женитьбе на Антуане. "Я чувствую, что мы женаты, - сказала она. - Зачем что-то менять?"

Антуан Арно является сыном мультимиллиардера Бернарда Арно, руководителя крупнейшей в мире компании по производству предметов роскоши Louis Vuitton Moët Hennessy. С ним Водянова начала встречаться после развода с британским лордом Джастином Портманов, в браке с которым воспитывала троих детей - Лукаса (19 лет), Неву (14 лет) и Виктора (13 лет). В отношениях с Арно Наталья родила еще двоих сыновей, Максима (6 лет) и Романа (4 года).

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