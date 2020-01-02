Мадонна проводит семейный отпуск с 25-летним бойфрендом: фото

Отменив концерты из-за неописуемой боли после травмы, 61-летняя Мадонна отправилась на семейный отдых в компании бойфренда Ахламалика Уильямса. 25-летний танцовщик присоединился к детям певицы - его ровеснице Лурдес, 14-летнему Дэвиду, 13-летней Мерси и близняшкам Эстер и Стелле.

"До свидания, 2019 год! - написала звезда в Instagram, опубликовав фото Уильямса и ее сына Дэвида. - Мы продолжаем плавать с акулами! И идем по неизведанным дорогам!"

Отец Уильямса недавно подтвердил изданию TMZ, что отношения между его сыном и поп-звездой стали серьезными. Пара встречается чуть больше года, и Мадонна уже познакомилась с семьей молодого избранника.

Ахламалик и Мадонна познакомились в 2015 году, когда танцовщик проходил кастинг для турне певицы "Rebel Heart Tour". Сообщается, что она уже пригласила его родителей на свои шоу 2020 года в Лондоне и Франции.

Мадонна показала, как лечится после травмы на концерте. Певица согласилась пройти озонирование крови, эффективность которого научно не подтверждена.

Дочь Мадонны обнажилась на выставке современного искусства с группой мужчин и женщин. 23-летняя Лурдес Леон поучаствовала в откровенном перфомансе.

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