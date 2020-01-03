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Дмитрий Комаров с женой оригинально встретили Новый год с оливье на пляже Сингапура: фото

Жена Комарова приехала к нему в экспедицию с оригинальным подарком

пятница, 3 января 2020, 15:00
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Дмитрий Комаров встретил новый год в экспедиции в Сингапуре, и его жена, победительница конкурса красоты "Мисс Украина 2016" Александра Кучеренко, присоединилась к любимому и привезла оригинальный подарок. Об этом ведущий передачи "Мир наизнанку" рассказал в Instagram.

"Я был в экспедиции, на съёмках нового сезона "Мир наизнанку". Мы с женой нашли оптимальную точку, чтобы встретить новый год вместе. И прилетели в Сингапур. Сашка привезла сюрприз. Новый год без оливье - не новый год. Так решила Саша, и привезла все ингредиенты для нашего главного новогоднего блюда", - написал Комаров, опубликовав фото и видео, на которых его возлюбленная готовит праздничный салат прямо на пляже.

Оказалось, что найти ингредиенты для оливье в Сингапуре - непростая задача.

"Местные, сингапурские, здесь только яйца и куриная грудка - остальное украинское. Картошка, морковь, огурцы, зелёный горошек и майонез, - рассказал телеведущий. - Провожаем 2019 на пляже в Азии. Приготовили оливье".

Дмитрий Комаров тепло поздравил своих подписчиков с праздником и намекнул, что в новом сезоне "Мира наизнанку" зрителей ждут сюрпризы.

"Я давно на съемках, они получились очень непростым во всех отношениях, и уже очень скоро вы увидите результат - настоящую изнанку новой, фантастической страны, где жизнь абсолютно не такая, как у нас с вами. Мы покажем закулисье, зазеркалье и наши новые приключения. То, что на первый взгляд кажется сказочным, но реально существует на нашей планете", - написал ведущий.

  • Молодая жена Комарова поделилась секретами своей стройности. Теперь мы знаем, что делает фигуру Александры безупречной.
  • Жена Комарова похвасталась романтическим сюрпризом от любимого. Дмитрий специально прилетел с экспедиции, чтобы поздравить Александру с 22-летием.

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