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Леонардо ДиКаприо увез молодую возлюбленную на экзотический остров: пикантные фото пары

Модель и актриса Камила Морроне младше ДиКаприо на 23 года

пятница, 3 января 2020, 17:00
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45-летний Леонардо ДиКаприо встретил Новый год на экзотическом острове Сен-Бартелеми в Карибском море. Вместе с ним на отдых отправилась его девушка - 22-летняя модель и актриса Камила Морроне, пишет Page Six.

Папарацци засняли пару на пляже, когда актер нежно ласкал стройное тело молодой возлюбленной и снимал ее на цифровой фотоаппарат.

ДиКаприо и ранее был замечен в роли "Instagram-парня", когда фотографировал игриво позирующую Камилу в городке Антиб на Лазурном берегу Франции.

Лео и Камила встречаются уже два года. Их отношения начались в декабре 2017 года, когда модели исполнилось 20 лет. Недавно девушка выступила в защиту их 23-летней разницы в возрасте.

"В Голливуде и в мировой истории очень много отношений, где люди имеют большие возрастные различия. Я просто думаю, что каждый должен иметь возможность встречаться с кем он хочет", - сказала она.

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