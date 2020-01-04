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47-летняя Кэмерон Диас сообщила о рождении своего первого ребенка

Актриса впервые познала радость материнства

суббота, 4 января 2020, 10:04
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Американская актриса, звезда фильмов "Маска" и "Ангелы Чарли" Кэмерон Диас сообщила поклонникам радостную новость - она впервые стала мамой.

О пополнении в семье 47-летняя знаменитость объявила 3 января в своем Instagram. Кэмерон рассказала, что у них с мужем, Бенджи Мэдденом, родилась дочь, но при этом не уточнила, когда именно девочка появилась на свет.

"С Новым годом от Мэдденов! Мы чувствуем себя такими счастливыми, благодарными и благословленными. Мы начинаем это десятилетие, объявляя о рождении нашей дочери, Рэдикс Мэдден. Она покорила наши сердца, став частью нашей семьи. Мы счастливы поделиться этой новостью", - сказано в посте.

Актриса добавила, что не будет публиковать фотографии своего первенца и делиться другими подробностями, однако отметила, что малышка "очень милая".

Напомним, что Кэмерон Диас вышла замуж за участника группы Good Charlotte Бенджи Мэддена в январе 2015 года. Для актрисы и музыканта этот брак стал первым. До свадьбы пара встречалась всего год.

  • Украинская певица Наталка Карпа впервые стала мамой. 38-летняя знаменитость подарила своему мужу-герою АТО Евгению Терехову дочь.
  • 44-летний американский актер Джонни Галэки, известный зрителям по роли Леонарда Хофстедтера в ситкоме "Теория большого взрыва" впервые стал отцом. Первенца ему родила 22-летняя возлюбленная Алайна Мейер.

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