Украинская певица родила первенца в 38 лет: трогательное фото младенца

Украинская певица Наталка Карпа впервые стала мамой. 38-летняя знаменитость подарила своему мужу-герою АТО Евгению Терехову дочь.

Радостной новостью поделился счастливый папа на своей странице в Instagram, прикрепив к посту фото крошечных ножек малышки.

"Наконец-то... Я встретился с девчонкой, которая покорила мое сердце - с первого взгляда. Я первый раз вижу эту Девчонку. Но, я уже без ума от ее красоты, от ее первой улыбки, от ее ангельских глаз и от ее смуглой кожи, она воплощение чистоты, она - это подарок с небес. Ты Ангелочек. Которого Бог спустил к нам на землю. Моя. Наша. Наша душа. Наша любовь. Наша жизнь", - делится эмоциями Евгений.

Напомним, Наталка Карпа и Евгений Терехов познакомились в 2015 году. Спустя год накануне Дня всех влюбленных во время концерта группы "Антитела" боец сделал возлюбленной предложение. Певица ответила согласием. Свадьба состоялась в сентябре 2016-го во Львове.

О беременности певицы стало известно в августе этого года, а уже в октябре супруги рассекретили пол малыша. Для Наталки девочка стала первым ребенком, а для Евгения - вторым. Терехов также воспитывает дочь от первого брака.

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