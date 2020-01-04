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Леся Никитюк борется с остатками новогоднего стола, и на ее фото поклонники узнают себя

Телеведущая в очередной раз повеселила фанатов

суббота, 4 января 2020, 16:02
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Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками забавными снимками, сделанными во время трапезы.

Соответствующие фото знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На кадрах Леся позирует в белоснежном свитере с оригинальными рукавами, корча смешные рожицы. "А как вы доедаете остатки новогодней роскоши? Найди себя на фото 1,2,3,4", - написала телеведущая.

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Всего за час публикация Леси собрала около 50 тысяч лайков и множество комментариев. Многие фаны написали, что узнали на снимках себя.

"Та еще жрица, потом думаю сколько времени нужно чтоб последствия убрать", "Все варианты", "Я больше номер 1", "Леся, точно так как и ты. Все фото", "Второй вариант", - пишут поклонники под постом.

  • Ранее Леся Никитюк продемонстрировала свое beauty-перевоплощение. Телеведущая опубликовала коллаж из двух снимков. На первом фото Леся запечатлена без косметики на лице, на втором - с "боевой раскраской".
  • Еще Леся Никитюк поделилась эротическими мечтами, но пока вместо мачо с тату у нее есть лишь пушистый пес Рафчик.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Леся Никитюк

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