Маша Ефросинина перестала стесняться и показала себя в купальнике: фото

Маша Ефросинина - не из тех звезд, которые активно публикуют откровенные снимки в соцсетях. Телеведущую чаще можно увидеть в элегантных нарядах, но никак не в бикини.

Но на этот раз знаменитость решила сделать исключение и опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в красном купальнике с большим воланом в области груди.

Фотография телеведущей собрала более 40 тысяч лайков и массу восхищенных комментариев. А одна из подписчиц поинтересовалась у Маши, почему она стала публиковать фото в купальнике, ведь ранее телеведущая заявляла, что откровенных снимков на ее странице поклонники не увидят.

На что Ефросинина ответила: "Я перестала стесняться и комплексовать!".

Ранее Маша Ефросинина поделилась невероятно трогательным видео с мужем. На кадрах ролика супруги нежатся на диване, обнимаясь и целуясь. В конце видео к родителям присоединяется их сыночек Александр и нежно целует маму.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина до брака с мужем столкнулась с насилием в отношениях. Она не терпела избиения, а была жертвой психологического унижения.

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