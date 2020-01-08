Мисс Украину-2019 засняли на пляже Бали - ее фигуре и загару нельзя не позавидовать

Модель из Харькова Маргарита Паша, которая в прошлом году стала носить титул Мисс Украина-2019, продолжает баловать подписчиков в Instagram живописными фотографиями своего отпуска на Бали. Казалось, после впечатляющего шпагата пользователей соцсети уже ничем не удивить, но на тот момент девушка еще просто не снималась на пляже.

В профиле модели появился снимок, на котором она запечатлена в купальнике у моря. Девушку сфотографировали со стороны пока та наслаждалась солнцем и морским бризом. Что сказать, таким фигуре и загару трудно не позавидовать.

Фото: instagram.com/margoritapasha

"Воображение - волшебная сила, которую можно использовать для чего угодно", - поделилась мыслями харьковчанка. Судя по всему, отпуск модели на Бали подходит к концу, так как в своем комментарии Паша также отметила, что это ее "последние деньки в раю".

Фото: instagram.com/margoritapasha

Снимок довольно быстро собрал свою первую тысячу лайков, а вместе с ними десятки восторженных комментариев, в которых пользователи соцсети расхвалили фигуру и загар модели: "Какая же вы красотка", "Фигура просто шик", "Потрясный загар", "З - зависть. Поделитесь секретами такой стройности", - пишут под снимком украинки.

Напомним, после победы на главном конкурсе красоты в Украине, Маргарита Паша отправилась представлять страну на международном "Мисс Мира-2019", который проходил в Лондоне. Увы, на этот раз харьковчанке удалось попасть лишь в топ-40 его участниц, но не в финал.

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