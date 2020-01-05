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Мисс Украина-2019 показала впечатляющий шпагат на Бали: фото

Похоже, девушке под силу даже знаменитые "шпагаты Волочковой"

воскресенье, 5 января 2020, 09:45
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Украинская модель Маргарита Паша, завоевавшая в сентябре прошлого года титул "Мисс Украина", время от времени демонстрирует в Instagram не только свою эффектную внешность и спортивную фигуру, но и впечатляющую растяжку. Похоже, девушке под силу даже знаменитые шпагаты балерины Анастасии Волочковой.

Судя по всему, новый год модель встретила на солнечном Бали, откуда публикует новые фотографии своего активного отдыха: "Загадочный остров с невероятной энергетикой. Перезагрузка сознания", - написала Паша, приложив к своему посту снимок впечатляющего шпагата у стены одного из местных зданий.

Фото: instagram.com/margoritapasha

Конечно, подобный снимок не мог пройти мимо внимания пользователей соцсети и получил уйму лайков и хвалебных комментариев. Фолловеры модели расхвалили не только ее способности, но и точеную фигуру, которая стала результатом упорной работы над собой.

Фото: instagram.com/margoritapasha

Напомним, после победы на главном конкурсе красоты в Украине, Маргарита Паша отправилась представлять страну на международном "Мисс Мира-2019", который проходил в Лондоне. Увы, на этот раз харьковчанке удалось попасть лишь в топ-40 его участниц, но не в финал.

  • Смотрите также на theLime, как в рамках конкурса "Мисс Вселенная-2019" прошел показ национальных костюмов. Представительница Украины Анастасия Суббота представила наряд "Зеленая Украина", который весил 28 кг.

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