Время крепко держаться за руки: украинские звезды отреагировали на авиакатастрофу в Иране

В Тегеране (Иран) потерпел крушение украинский самолет, на борту которого находились 167 человек. Знаменитости скорбят вместе с родными и близкими погибших.
Слова соболезнования украинские звезды выражают в соцсетях. "Не постижимая умом трагедия! Ужас, боль и страх внутри! Моя семья и я приносим соболезнования всем родным и близким погибших", - написала Маша Ефросинина.
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"Время крепко держаться за руки. Искренние соболезнования семьям... Ходят слухи, что самолет ошибочно сбили иранские военные. Вы верите в такую версию?", - поинтересовался у подписчиков Владимир Остапчук.
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Катастрофа не оставила равнодушными звездных супругов Катю Осадчую и Юрия Горбунова, лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, MONATIK’а и его супругу Ирину Демичеву, судью шоу "МастерШеф" Эктора Хименес-Браво и других известных людей.
Катя Осадчая
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Юрий Горбунов
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MONATIK
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Ирина Демичева
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Эктор Хименес-Браво
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Святослав Вакарчук
- Читайте также на theLime, где украинские знаменитости проводят зимние каникулы. Настя и Потап сбежали в Мексику, а MONATIK с семьей встретил новый 2020 год в Альпах.
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