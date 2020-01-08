Время крепко держаться за руки: украинские звезды отреагировали на авиакатастрофу в Иране

В Тегеране (Иран) потерпел крушение украинский самолет, на борту которого находились 167 человек. Знаменитости скорбят вместе с родными и близкими погибших.

Слова соболезнования украинские звезды выражают в соцсетях. "Не постижимая умом трагедия! Ужас, боль и страх внутри! Моя семья и я приносим соболезнования всем родным и близким погибших", - написала Маша Ефросинина.

"Время крепко держаться за руки. Искренние соболезнования семьям... Ходят слухи, что самолет ошибочно сбили иранские военные. Вы верите в такую версию?", - поинтересовался у подписчиков Владимир Остапчук.

Катастрофа не оставила равнодушными звездных супругов Катю Осадчую и Юрия Горбунова, лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, MONATIK’а и его супругу Ирину Демичеву, судью шоу "МастерШеф" Эктора Хименес-Браво и других известных людей.

Катя Осадчая

Юрий Горбунов

MONATIK

Ирина Демичева

Эктор Хименес-Браво



Святослав Вакарчук



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