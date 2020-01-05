Пальмы, пляжи, серфинг и горы: куда украинские звезды сбежали от бесконечного Оливье и сырости января

Пока украинцы довольствуются бесконечными Оливье и Шубой, "Иваном Васильевичем" и выходными (как видите, не все), знаменитости традиционно рванули в отпуск.

Певцы, музыканты и звезды телевидения обычно к концу года закрывают большие проекты - кто телевизионные шоу, кто сольные туры, а кто просто привык отдыхать в январе под солнцем. В общем, суть в том, что лента Instagram пестрит яркими снимками с островов и прочих зеленых уголков планеты. Мы собрали самые интересные из них и рассказываем, где украинские селебрити встречают первые дни нового года.

Настя Каменских и Потап, чья свадьба в мае 2019-го стала одним из самых громких событий в украинском шоу-бизнесе, снова засветились в Мексике. Для свежего фото в Instagram супруги даже примерили соответствующие образы.

Фото: instagram.com/kamenskux

Фото: Фото: instagram.com/kamenskux

В это время бывшая супруга Потапа, также продюсер Mozgi Entertainment Ирина Горовая, с сыном Андреем и дочерью Натальей гостят в США. В соцсети семья публикует фотографии в компании приятелей.

Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Хитмейкер MONATIK встретил новый 2020-й в Альпах, а теперь с женой и детьми проводит время на островах. Что правда, не признается, где именно. И певец, и его супруга Ирина Демичева публикуют милые семейные фото с пляжей, на которых традиционно не видно лиц их детей.

Фото: instagram.com/monatik_official

Фото: instagram.com/irinamonatik

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Звезда проекта "Орел и Решка" Регина Тодоренко продолжает осваивать серфинг. В Instagram телеведущая публикует все более уверенные фото на доске и делится впечатлениями.

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Пляжными фото традиционно в это время года хвастается и "главная блондинка страны" Оля Полякова. Куда и с кем в этом году отправилась певица, не известно. Однако выбор явно пал на теплые локации у моря.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

А вот коллега Поляковой по проекту "Х-фактор" Игорь Кондратюк изучает живописные локации Новой Зеландии. В личном профиле некогда ведущий проекта "Караоке" делится фотографиями гор и рассказывает о местных красотах.

Фото: instagram.com/kondratiuk_official

Финалистка проекта Танці з зірками-2019, гимнастка Анна Ризатдинова встретила первые дни 2020-го в Дубае. Похоже, отсутствие снега ничуть не испортило ей праздничного настроения.

Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Отпуск на зеленых островах выбрала в этом году и модель Маргарита Паша, обладательница титула Мисс Украина-2019. Девушка охотно рассказывает в соцсети о своем активном отдыхе на Бали и публикует снимки впечатляющих шпагатов.

Фото: instagram.com/margoritapasha

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