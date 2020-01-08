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Звезда "Американской истории ужасов" впервые станет мамой в 45 лет: милые фото актрисы

Хлоя Севиньи беременна первенцем

среда, 8 января 2020, 10:01
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Американская актриса Хлоя Севиньи, известная по сериалу "Американская история ужасов", беременна первенцем. Папарацци сфотографировали 45-летнюю звезду и ее бойфренда Синишу Маковича гуляющими по улицам Нью-Йорка.

Первым фото опубликовал таблоид TMZ. На снимках влюбленные запечатлены в обнимку и во время поцелуя. Хлоя не стала скрывать свое интересное положение, а только подчеркнула округлившийся животик облегающим платьем.

Впервые о беременности актрисы заговорили в декабре прошлого года. Тогда она появилась на церемонии вручения независимой кинопремии Gotham Independent Film Awards в Нью-Йорке в платье свободного кроя, которое едва могло скрыть ее изменившиеся формы.

Хлоя Севиньи также снималась в таких фильмах, как "Последние дни диско", "Американский психопат", "Гуммо", "Догвилль", "Клубная мания", "Сломанные цветы" и "Любовь и дружба" . За роль в картине "Парни не плачут" Хлоя получила номинации на "Оскар" и "Золотой глобус".

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