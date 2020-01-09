Девушка Илона Маска объявила о беременности, но ей поверили не все: фото

Американская певица Граймс, с которой Илон Маск встречается с 2018 года, опубликовала в Instagram необычный пост. Девушка сфотографировалась обнаженной по пояс, и на фото отчетливо виден округлившийся живот с нарисованным эмбрионом.

Пост не содержал подписи, и смысл его неясен. Граймс часто разыгрывает и троллит фанатов в соцсетях, и учитывая, что в феврале 2020 года она выпустит новый альбом "Miss Anthropocene", снимок может быть отсылкой к ее предстоящему релизу.

@grimes в Instagram

Оригинальный пост Граймс оставался в Instagram в течении нескольких часов, но потом был удален из-за нарушения правил цензуры: на нем видны были соски 31-летней певицы. Девушка поспешила заменить фотографию на цензурированную версию, написав: "Цензура для Инста, хаха - почти сошло с рук".

Многие пользователи соцсети поверили, что Граймс действительно беременна от Илона Маска.

"Поздравляю! Приготовься к самому дикому путешествию в своей жизни! - пишут они. - Пусть твоя беременность пройдет гладко, и ты родишь счастливого и здорового ребенка!"

В одном из комментариев пользователь предположил, что Граймс забеременела от Маска, чтобы обеспечить себе безбедное будущее: "О боже, королева защищает монеты Илона".

В своем ответ Граймс написала, что ей не нужны деньги от мужчины и что она "сама себя финансирует".

Впервые об отношениях 48-летнего Илона Маска и Граймс заговорили в 2018 году, когда они вместе появились на красной дорожке на ежегодном балу костюма Met Gala. У Маска уже есть пять сыновей от предыдущего брака.

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