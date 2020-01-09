Джастин Бибер рассказал о серьезной неизлечимой болезни

Джастину Биберу диагностировали болезнь Лайма и хронический мононуклеоз. Об этом 25-летний певец рассказал в Instagram, а подробности его борьбы за здоровья будут раскрыты в предстоящем 10-серийном документальном шоу "Сезоны" на YouTube, пишет музыкальный сайт Consequence of Sound.

Болезни Джастина Бибера привели к различным осложнениям, включая серьезную депрессию в 2019 году. В своей публикации поп-звезда обратился к интернет-троллям, которые обсуждали его внешность и говорили о наркозависимости.

"Многие люди говорили, что Джастин Бибер выглядит как дерьмо, сидит на метамфетамине и т. д. Они не понимали, что недавно у меня диагностировали болезнь Лайма. Не только ее, но и серьезный случай хронического мононуклеоза, который повлиял на мою кожу, функции мозга, энергию и общее состояние здоровья. Эти вещи будут раскрыты в документальном сериале, который я вскоре выложу на YouTube... вы можете узнать все, с чем я боролся и преодолел! Это была тяжелая пара лет, но благодаря правильным лекарствам, которые помогают лечить эту неизлечимую болезнь, я вернусь и буду лучше, чем когда-либо", - написал Бибер.

Согласно источникам, которые уже видели "Сезоны", Бибер провел большую часть прошлого года в глубокой депрессии. Оказалось, некоторые из его эмоциональных переживаний были спровоцированы болезнью Лайма, которая усугублялась хроническим мононуклеозом. Поначалу врачи не знали, что с ним не так, поэтому они прописали несколько лекарств, которые в конечном итоге оказали негативное влияние на его кожу. Только в конце 2019 года врачи наконец смогли диагностировать болезнь Лайма.

Сериал "Сезоны" появится на YouTube 27 января.

В 2019 году Джастин Бибер женился на модели Хейли Болдуин. Их свадебные фото с роскошным платьем, кольцами и поцелуями - настоящее загляденье.

Джастин Бибер снялся с красавицей-женой в трогательном клипе. Весь он буквально пропитан любовью и нежностью: романтика зашкаливает.

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