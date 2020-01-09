RU  UA

Лайм

Джастин Бибер рассказал о серьезной неизлечимой болезни

Певец обратился к троллям, которые называли его наркоманом

четверг, 9 января 2020, 11:38
читати статтю українською

Джастину Биберу диагностировали болезнь Лайма и хронический мононуклеоз. Об этом 25-летний певец рассказал в Instagram, а подробности его борьбы за здоровья будут раскрыты в предстоящем 10-серийном документальном шоу "Сезоны" на YouTube, пишет музыкальный сайт Consequence of Sound.

Болезни Джастина Бибера привели к различным осложнениям, включая серьезную депрессию в 2019 году. В своей публикации поп-звезда обратился к интернет-троллям, которые обсуждали его внешность и говорили о наркозависимости.

"Многие люди говорили, что Джастин Бибер выглядит как дерьмо, сидит на метамфетамине и т. д. Они не понимали, что недавно у меня диагностировали болезнь Лайма. Не только ее, но и серьезный случай хронического мононуклеоза, который повлиял на мою кожу, функции мозга, энергию и общее состояние здоровья. Эти вещи будут раскрыты в документальном сериале, который я вскоре выложу на YouTube... вы можете узнать все, с чем я боролся и преодолел! Это была тяжелая пара лет, но благодаря правильным лекарствам, которые помогают лечить эту неизлечимую болезнь, я вернусь и буду лучше, чем когда-либо", - написал Бибер.

Согласно источникам, которые уже видели "Сезоны", Бибер провел большую часть прошлого года в глубокой депрессии. Оказалось, некоторые из его эмоциональных переживаний были спровоцированы болезнью Лайма, которая усугублялась хроническим мононуклеозом. Поначалу врачи не знали, что с ним не так, поэтому они прописали несколько лекарств, которые в конечном итоге оказали негативное влияние на его кожу. Только в конце 2019 года врачи наконец смогли диагностировать болезнь Лайма.

Сериал "Сезоны" появится на YouTube 27 января.

  • В 2019 году Джастин Бибер женился на модели Хейли Болдуин. Их свадебные фото с роскошным платьем, кольцами и поцелуями - настоящее загляденье.
  • Джастин Бибер снялся с красавицей-женой в трогательном клипе. Весь он буквально пропитан любовью и нежностью: романтика зашкаливает.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Звезда сериала "Большая маленькая ложь" полностью обнажилась для известного глянца: фото

Актриса Зои Кравиц снялась в откровенной фотосессии для журнала Elle, где позировала без одежды.

Санта Димопулос показала редкое фото с мужем и трехмесячной дочкой

Украинская певица Санта Димопулос опубликовала нежный семейный снимок с мужем и дочкой.

Солистка "НеАнгелов" засветилась на отдыхе с известным актером: теперь фаны думают, что они пара

Слава Каминская опубликовала фото с отдыха на Бали. На некоторых снимках певица запечатлена с актером Павлом Вишняковым.

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Элина Иващенко

Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: