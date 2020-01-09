Леонардо ДиКаприо помог спасти упавшего за борт яхты человека

Леонардо Ди Каприо помог спасти жизнь человека, упавшего за борт, пишет People. 30 декабря 45-летний актер отдыхал со своими друзьями и девушкой Камилой Морроне на арендованной лодке возле острова Сент-Бартелеми, когда услышал экстренный вызов: в море разыскивался мужчина, упавший с яхты Club Med.

"Лео, его друзья и их капитан решили присоединиться к поиску, и их усилия помогли спасти жизнь человека, - говорит источник. - Мужчина находился в воде 11 часов".

Оказалось, что лодка ДиКаприо была единственной в районе, где дрейфовал человек. Его заметили и спасли примерно за час до захода солнца и начала сильного ливня.

На острове Сен-Бартелеми Леонардо ДиКаприо находился вместе с 22-летней возлюбленной Камилой Морроне. Пикантные фото их отдыха на пляже взбудоражили сеть.

Девушка Леонардо ДиКаприо прокомментировала их 23-летнюю разницу в возрасте. Камила Морроне уверяет, что в Голливуде этим никого не удивишь.

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