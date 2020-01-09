RU  UA

Лайм

Леонардо ДиКаприо помог спасти упавшего за борт яхты человека

Актер согласился отправить свою лодку на поиски упавшего за борт мужчину

четверг, 9 января 2020, 12:17
читати статтю українською

Леонардо Ди Каприо помог спасти жизнь человека, упавшего за борт, пишет People. 30 декабря 45-летний актер отдыхал со своими друзьями и девушкой Камилой Морроне на арендованной лодке возле острова Сент-Бартелеми, когда услышал экстренный вызов: в море разыскивался мужчина, упавший с яхты Club Med.

"Лео, его друзья и их капитан решили присоединиться к поиску, и их усилия помогли спасти жизнь человека, - говорит источник. - Мужчина находился в воде 11 часов".

Оказалось, что лодка ДиКаприо была единственной в районе, где дрейфовал человек. Его заметили и спасли примерно за час до захода солнца и начала сильного ливня.

  • На острове Сен-Бартелеми Леонардо ДиКаприо находился вместе с 22-летней возлюбленной Камилой Морроне. Пикантные фото их отдыха на пляже взбудоражили сеть.
  • Девушка Леонардо ДиКаприо прокомментировала их 23-летнюю разницу в возрасте. Камила Морроне уверяет, что в Голливуде этим никого не удивишь.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Звезда сериала "Большая маленькая ложь" полностью обнажилась для известного глянца: фото

Актриса Зои Кравиц снялась в откровенной фотосессии для журнала Elle, где позировала без одежды.

Санта Димопулос показала редкое фото с мужем и трехмесячной дочкой

Украинская певица Санта Димопулос опубликовала нежный семейный снимок с мужем и дочкой.

Солистка "НеАнгелов" засветилась на отдыхе с известным актером: теперь фаны думают, что они пара

Слава Каминская опубликовала фото с отдыха на Бали. На некоторых снимках певица запечатлена с актером Павлом Вишняковым.

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Элина Иващенко

Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: