RU  UA

Лайм

Девушка Леонардо ДиКаприо прокомментировала их 23-летнюю разницу в возрасте

Камила Морроне уверяет, что в Голливуде этим никого не удивишь

среда, 4 декабря 2019, 11:04
читати статтю українською

22-летняя Камила Морроне в интервью Los Angeles Times рассказала о своих отношениях с 45-летним Леонардо ДиКаприо, впервые прокомментировав их большую разницу в возрасте.

Морроне, которая недавно дебютировала в независимом фильме "Микки и медведь", уверяет, что 23-летний разрыв в возрасте ее не беспокоит.

"И в Голливуде, и в мировой истории так много отношений, где люди имеют большие возрастные различия. Я просто думаю, что любой должен иметь возможность встречаться с теми, с кем хочет встречаться", - сказала она.

Актриса и модель отлично понимает, почему люди заинтересованы в ее отношениях с ДиКаприо.

"Мне, вероятно, тоже было бы это интересно, - призналась она, но заявила, что мечтает получить признание за свою работу и талант. - Теперь, когда люди смотрят фильм, я постепенно обретаю идентичность за пределами этих [отношений]. Это удручает, потому что помимо того, с кем ты встречаешься, всегда должна быть личность. Я понимаю эту ассоциацию [с ДиКаприо], но уверена, что она исчезнет, станет меньше обсуждаться".

Леонардо ДиКаприо и Камилу Морроне впервые заметили вместе в январе 2018 года. Источник рассказал изданию People, что в отношении новой пассии актер настроен серьезнее, чем когда-либо.

"Они кажутся довольно серьезными, - сказал источник. - Это определенно не случайные отношения. Камила проводит много времени в его доме".

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Дуэйн Джонсон рассказал, почему 12 лет откладывал свадьбу с матерью своих детей

Дуэйн Джонсон рассказал, почему долго не мог решиться на второй брак с Лорен Хашиан

Украинская певица выпустила новогодний клип, в котором впервые показала лицо сына: видео

Певица Светлана Тарабарова в новом клипе "Падає сніг" сняла свою семью и звездных друзей.

Дуэйн "Скала" Джонсон потроллил друга и теперь все думают, что актер в четвертый раз стал отцом

Похоже, фолловеры актера забыли о старой хорошей шутке с Кевином Хартом

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"

Lera Lynn

Lera Lynn впервые спела в Украине. Мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: