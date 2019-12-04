Девушка Леонардо ДиКаприо прокомментировала их 23-летнюю разницу в возрасте

22-летняя Камила Морроне в интервью Los Angeles Times рассказала о своих отношениях с 45-летним Леонардо ДиКаприо, впервые прокомментировав их большую разницу в возрасте.

Морроне, которая недавно дебютировала в независимом фильме "Микки и медведь", уверяет, что 23-летний разрыв в возрасте ее не беспокоит.

"И в Голливуде, и в мировой истории так много отношений, где люди имеют большие возрастные различия. Я просто думаю, что любой должен иметь возможность встречаться с теми, с кем хочет встречаться", - сказала она.

Актриса и модель отлично понимает, почему люди заинтересованы в ее отношениях с ДиКаприо.

"Мне, вероятно, тоже было бы это интересно, - призналась она, но заявила, что мечтает получить признание за свою работу и талант. - Теперь, когда люди смотрят фильм, я постепенно обретаю идентичность за пределами этих [отношений]. Это удручает, потому что помимо того, с кем ты встречаешься, всегда должна быть личность. Я понимаю эту ассоциацию [с ДиКаприо], но уверена, что она исчезнет, станет меньше обсуждаться".

Леонардо ДиКаприо и Камилу Морроне впервые заметили вместе в январе 2018 года. Источник рассказал изданию People, что в отношении новой пассии актер настроен серьезнее, чем когда-либо.

"Они кажутся довольно серьезными, - сказал источник. - Это определенно не случайные отношения. Камила проводит много времени в его доме".

Звучит странно, но президент Бразилии обвинил ДиКаприо в лесных пожарах в Амазонии. Вот, что ответил ему голливудский актер и экоактивист.

Брэд Питт поделился отношением к алкогольной зависимости. Актер рассказал о недавних переменах в жизни и пожаловался на осуждающее общество.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.