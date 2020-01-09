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Меган Маркл и принц Гарри собрались жить в Северной Америке: куда они переедут

Несколько городов в Канаде и США могут стать новым домом для Гарри, Меган и маленького Арчи

четверг, 9 января 2020, 16:33
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Принц Гарри и Меган Маркл объявили, что хотят отказаться от полномочий старших членов королевской семьи, запустить собственную благотворительную организацию и попеременно жить в Великобритании и Северной Америке. В сети вовсю рассуждают о том, куда именно переедет пара, и у СМИ есть ряд гипотез о том, где они могут поселиться вместе с 7-месячным сыном Арчи.

Торонто

Одним из наиболее вероятных вариантов издание People называет Торонто - крупнейший город Канады. Канада является частью Содружества наций - объединения государств, имеющих тесные связи с Короной. Кроме того, Меган Маркл жила здесь во время съемок сериала "Форс-мажоры", когда они с Гарри начали встречаться. Первый публичный выход пары в 2017 году состоялся именно в Торонто. Тогда Меган и Гарри вместе появились на Играх непокоренных - международных соревнованиях для бывших и действующих военных.

Лос-Анджелес

Меган Маркл родилась, выросла и получила образование в Лос-Анджелесе. Кроме того, в этом городе живет ее мать, социальная работница и преподавательница йоги Дория Рагланд. Говорят, мать и дочь имеют очень близкие отношения, потому будет неудивительно, если Меган решить жить поближе к ней.

Лос-Анджелес также является эпицентром индустрии развлечений, и если Меган когда-нибудь решит вернуться к актерской карьере, она легко сможет найти там работу.

Остров Ванкувер

На канадском острове Ванкувер Гарри и Меган провели несколько недель зимнего отпуска. Королевский дворец подтвердил поездку пары перед Рождеством, отметив в заявлении: "Решение герцога и герцогини Сассекских обосноваться в Канаде отражает важность этой страны Содружества для них обоих".

Идиллический остров расположен на побережье Тихого океана в канадской провинции Британская Колумбия. Покидая его, пара отметила гостеприимство и поддержку, которую они получили во время своего визита. Также Меган Маркл рассказала, что Арчи был в восторге от прекрасной природы, и семья наслаждалась спокойствием и приватностью. Пара смогла бегать трусцой, путешествовать пешком и посещать общественные места, не подвергаясь преследованиям папарацци.

Нью-Йорк

Нью-Йорк - один из любимых городов Меган Маркл. О нем будущая герцогиня писала в 2014 году в ныне удаленном лайфстайл-блоге The Tig.

"Воспоминания о съемках пилота для "Форс-мажоров", быстрая неистовая энергия, убаюкиваемая моей утренней пробежкой по Центральному парку, типичная манхэттенская бравада, пожилые дамы, которые обедают в Bergdorfs (усыпанные бриллиантами, пьют свои мартини, наблюдают, как проходит день). Это лишь некоторые из причин, почему я люблю Нью-Йорк", - писала Меган.

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Помимо того, что Меган увлечена самим городом, в Нью-Йорке у нее есть несколько близких друзей. Также среди перечисленных этот город географически находится ближе всего к Великобритании, что было бы удобно для молодой семьи с ребенком.

  • Королева Елизавета ответила на решение принца Гарри и Меган Маркл сложить полномочия. Для королевской семьи решение герцога и герцогини Сассекских стало неожиданностью.
  • Ранее принц Гарри обвинил СМИ в травле Меган Маркл. Гарри боится, что жену постигнет участь его матери, принцессы Дианы.

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