В сети обсуждают резкое похудение Адель: как певица сбросила больше 20 кг

Похудение Адель вызвало в сети настоящий фурор: известная пышными формами певица похудела более чем на 20 кг. После публикации впечатляющих фото Адель на пляже зарубежные СМИ и поклонники строят теории о том, как ей удалось добиться таких перемен во внешности. theLime собрали самые популярные из них.

Певица Адель до и после похудения

Издание New York Post пишет, что Адель похудела благодаря занятиям с личным тренером и британской диете SirtFood. Этот план питания включает продукты, регулирующие обмен веществ: капусту, оливковое масло, гречку, чай матча, чернику и рукколу. Также диета SirtFood допускает красное вино, кофе и черный шоколад. Предполагается, что эти продукты стимулируют рост мышц и активируют ген, имитирующий эффект диеты и физических упражнений. При этом американский диетолог Грейс Фельдберг из Клиники Мэйо предупреждает, что результаты, подобные Адель, увидят не все желающие.

Фото похудевшей Адель на пляже вызвали фурор в сети

Таблоид The Sun поговорил о похудении Адель с фитнес-инструктором Камилой Гудис, которая тренировала подругу певицы и жену Робби Уильямса Айду Филд. Тренер рассказала, что Адель ненавидит физические упражнения, и своей стройностью обязана диете.

"Я не верю, что ей очень нравились физические упражнения, но она изменила свой образ жизни. Даю 90%, что она сидела на диете, - сказала Гудис. - Речь идет о здоровой сбалансированной диете, потреблении меньшего количества калорий и больших расходах энергии. Отказ от обработанной пищи, сахара, газировки и физические упражнения, такие как кардио и силовые тренировки, изменят организм человека".

Адель до похудения

Издание The Teleraph предложило, что Адель удалось сбросить более 20 кг благодаря гипнотерапии. Ранее певица работала с гипнотерапевтом Сьюзен Хепберн, чтобы избавиться от страха сцены. Хепберн связывают со многими знаменитостями, но сама она не признается, с кем работает. Когда ее спросили, встречалась ли она недавно с Адель, женщина отказалась от комментариев. При этом Хепберн подтверждает, что ее сочетание психотерапии и гипнотерапии помогло многим клиентам сбросить лишний вес.

"Это не диета, - подчеркивает она. - Я изменяю мышление [моих клиентов], чтобы повысить их уверенность и чувство собственного достоинства. Они просто теряют эмоциональную дыру, которая заставляет их постоянно думать о еде".

Хепберн также учит своих клиентов рассматривать упражнения как неотъемлемую часть жизни, а не как дополнительный элемент. Она просит их представлять себя такими, какими они хотят быть.

"Я прошу их увидеть себя перед зеркалом, увидеть их тонкую талию, плоский, упругий живот. Я говорю им, что все их тело в тонусе, худое, сильное и здоровое", - говорит гипнотерапевт.

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Адель после похудения в 2020 году

Осенью 2019 года Адель развелась с мужем после 8 лет отношений. Пара обязалась совместно воспитывать 6-летнего сына Анджело.

Фанатов рассмешила восковая фигура известной певицы в Музее мадам Тюссо. Художники хотели уважить Ники Минаж, но что-то пошло не так.

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