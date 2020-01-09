Звезда сериала "Большая маленькая ложь" полностью обнажилась для известного глянца: фото

Звезда сериала "Большая маленькая ложь" Зои Кравиц стала героиней февральского номера американского глянцевого журнала Elle. Актриса украсила обложку глянца, а также снялась в сексуальной фотосессии.

Несколько снимков знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На одном из фото Зои позирует полностью обнаженной, ее тело украшает лишь колье из ракушек.

На обложке журнала Кравиц появилась в не менее сексуальном образе - черном коротком платье с глубоким декольте, слегка обнажающем грудь актрисы.

Третий образ также получился достаточно откровенным. Актриса примерила черное платье в горох с зелеными вставками, под которое не надела нижнее белье.

Помимо фотосъемки Зои Кравиц также пообщалась с журналистами издания. В интервью журналу актриса рассказала о своем детстве и об отношениях со своим супругом, актером Карлом Глусманом.

"Я привыкла к тому, что моя семья живет в разных городах, но мы всегда вместе, несмотря на то, что каждый занимается своими делами. Я имею в виду, что у Карла есть собственная карьера, и ему нужно сосредоточиться на ней, но в то же время мы вместе уже несколько лет, и мы знаем, чего хотим. Во всяком случае, лучшее, что есть в браке это понимание того, что даже во время самой ожесточенной ссоры никто из нас не открывает дверь, чтобы уйти. Обязательства кажутся мне залогом безопасности", - признается она.

Напомним, что Зои Кравиц и Карл Глусман тайно поженились в мае прошлого года. Актеры начали встречаться в 2016 году, а спустя два года Карл сделал любимой предложение.

Зои Кравиц - дочь легендарного музыканта Ленни Кравица. Она известна по ролям в фильмах "Люди Икс", "Дивергент", "Фантастические твари и где они обитают", "Безумный Макс" и сериалу "Большая маленькая ложь".

А Карл Глусман прославился благодаря картинам "Любовь", "Ночные животные" и "Неоновый демон".

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