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Известная plus-size модель снялась голой на последних неделях беременности: фото

Первенец Эшли появится на свет где-то в начале января

пятница, 20 декабря 2019, 13:35
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32-летняя plus-size модель Эшли Грэм, которая готовится к родам, решилась на смелую фотосъемку. Пышнотелая красавица позировала в объектив камеры своего мужа Джастина Эрвина без одежды.

Снимки с бэкстейджа знаменитость опубликовала в Instagram. На фото Эшли сидит на стуле полностью обнаженной. Из одежды на ней только белые носки.

"Последняя съемка в этом году с самой большой любовью в моей жизни", - гласит подпись к снимкам.

Откровенные снимки пришлись по душе не только поклонникам Эшли, но и ее знаменитым друзьям, среди которых - модель Эмили Ратаковски, певица Нормани Кордей, актриса Эми Шумер и другие.

Напомним, что о беременности Эшли Грэм стало известно в августе этого года. Знаменитость вместе с супругом опубликовала видео, где сообщили о грядущем пополнении в семье.

  • Ранее plus-size модель стала героиней январского номера американского Vogue. Знаменитость появилась на обложке глянца, а также ее фото украсили страницы именитого журнала.
  • Эшли Грэм случайно раскрыла пол будущего малыша. Это произошло на шоу Эллен Дедженерес. В ходе выпуска телеведущая задавала модели вопросы, на которые требовалось быстро отвечать.

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