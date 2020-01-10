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Экс-возлюбленный Заворотнюк показал, чем занимается в Крыму

Коллега актрисы по сериалу и бывший возлюбленный проводит отпуск под Ялтой

пятница, 10 января 2020, 15:03
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Российский актер Сергей Жигунов, некогда возлюбленный актрисы Анастасии Заворотнюк и ее коллега по съемкам сериала "Моя прекрасная няня", поделился свежими снимками из аннексированного Россией Крыма, в котором проводит свой отпуск.

На личной странице в Instagram Жигунов опубликовал несколько фотографий, рассказав, чем занимается в свободное от работы время. Насколько можно судить, отпуск актер посвящает прогулкам и природе.

Так, в одном из своих постов бывший избранник Заворотнюк показал лошадей в Ялте. Животных актер повстречал во время прогулки в местном лесу: "Ходил в лес за яблоками. Видимо, не сезон. Встретил лошадь", - написал он.

В другом посте Жигунов рассказал своим фолловерам историю, как в 2016 году во время съемок в Крыму посадил там лимоны. Актера убеждали, что климат неподходящий, и что растения не дадут плодов. Сегодня приятель Заворотнюк публикует снимки с цитрусовыми и шутя претендует на Нобелевскую премию:

"В Крыму не растут цитрусовые, по крайней мере, так все считают. Сижу и думаю, дадут ли мне Нобелевскую премию в области ботаники", - подписал снимки актер.

  • Напомним, Анастасия Заворотнюк, которая сейчас проходит лечение в одной из клиник Москвы, и Сергей Жигунов состояли в отношениях вскоре после выхода на экраны их совместного сериала "Моя прекрасная няня" - с 2006 по 2008 год. В сентябре 2008-го она вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева.
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