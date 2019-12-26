Моральное уродство не лечится: близкие Заворотнюк высказались о новых "шедеврах" прессы

Близкие актрисы Анастасии Заворотнюк, которая вот уже несколько месяцев по неизвестным причинам находится под присмотром врачей (в это время СМИ утверждают, что актриса борется с раком мозга), высказались об очередных "новостях" на страницах желтой прессы.

В Instagram-аккаунте "Поддержка Анастасии Заворотнюк", который был создан близкими и коллегами актрисы для борьбы с фейками, появилось новое гневное сообщение с комментариями в адрес журналистов одного из популярных российских изданий.

"Таким, как вы, не подают руки. С такими, как вы, стыдно общаться, работать, даже просто быть знакомым. После таких, как вы, хочется продезинфицировать помещение. Жаль, что моральное уродство не лечится", - написали они вдобавок к скриншоту с очередным вызывающим заголовком, попросив прощения за эмоции.

Подобным "писакам" авторы поста пожелали в новом году получить по заслугам: "И как в детском стишке про переходящую икоту и Федота, пусть с объекта вашего пристального внимания все придет к вам".

Напомним, актриса Анастасия Заворотнюк, звезда сериала "Моя прекрасная няня", уже несколько месяцев находится в одной из клиник Москвы, где ей оказывают услуги. В этом же медучреждении были замечены и ее родные. Несмотря на отсутствие официальной информации, комментариев родных или представителей знаменитости, СМИ приписывают ей рак головного мозга.

За время пребывания актрисы в медучреждении пресса по меньшей мере несколько раз меняла свои "диагнозы", "источники информации" и предсказания насчет дальнейшей судьбы Заворотнюк. В свою очередь, родственники и коллеги знаменитости уже неоднократно просили поклонников и журналистов не спекулировать на здоровье и существующей информации в СМИ.

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