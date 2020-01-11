Украинка Саша Самсонова устроила фотосессию для Кайли и Кендалл Дженнер

Кайли и Кендалл Дженнер снялись для рекламы новой коллекции своего бренда Kendall + Kylie. Автором фотосета выступила украинский фотограф Саша Самсонова.

Результатом съемки украинка поделилась на личной странице в Instagram. На черно-белых фото сестры предстают в соблазнительных образах на фоне зелени.

Подписчики Самсоновой в комментариях под снимками рассыпались в комплиментах. "Большинство твоих работ выглядят очень круто", "Лучший фотограф", "Шикарно", "Огонь", "О Боже! Это шикарно!!! Саша, я минут 10 не могла оторвать глаз от этого фото", - пишут они.

Несколько снимков с этой рекламной фотосессии также были размещены на странице бренда Kendall + Kylie в Instagram.

Саша Самсонова родилась в Украине, но уже несколько лет живет в Лос-Анджелесе. В 2015 году украинка впервые отсняла Кайли Дженнер для фотосессии к ее 18-летию. С тех пор Саша работает не только с ней, но и с другими сестрами Кардашьян-Дженнер. Девушка также известна, как режиссер клипов.

Ранее Самсонова сняла Кайли Дженнер в пикантной фотосессии для мужского глянца Playboy. В кадре модель запечатлена со своим бойфрендом, трэп-звездой Трэвисом Скоттом.

Популярная американская певица, автор песен Сиара презентовала клип на композицию Greatest Love, режиссером которого выступила Саша Самсонова из Украины.

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