Украинская певица сообщила о второй беременности и показала округлившийся животик: фото

Украинская певица Юлия Думанская, исполнительница хитов "Двічі в одну річку не війдеш" и "Пробач", готовится к рождению второго ребенка.

О своей беременности артистка объявила на личной странице в Instagram, опубликовав милые семейные фото. На снимках Юлия запечатлена с заметно округлившимся животиком в окружении мужа, бизнесмена Григория Козловского. В кадре также присутствуют дети супругов - общая Диана и дочь Григория от предыдущего брака.

"2020-й обещает быть еще счастливее и веселее. P. S. Это я не пончиков переела", - написала Юлия.

Напомним, 28-летняя Юлия и 48-летний Григорий поженились 14 февраля 2018 года. В июне того же года певица родила дочь, которая стала для нее первым ребенком. А вот бизнесмен тогда стал папой в четвертый раз. У Козловского есть три дочери от предыдущего брака.

Юлия Думанская ранее сотрудничала с певцом Виталием Козловским, который занимался ее продюсированием. После этого певица несколько раз работала с Потапом и его продюсерским центром. Рэпер написал для Юлии две песни "Стреляй" и "Закохана".

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