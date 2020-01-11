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Зимние каникулы на Мальдивах: жена MONATIK’а показала новые фото с райского отдыха

Супруги наслаждаются отдыхом на теплом острове

суббота, 11 января 2020, 10:37
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Украинский хитмейкер MONATIK и его супруга Ирина Демичева свои зимние каникулы проводят на Мальдивских островах. Красочными снимками с райского отдыха супруги делятся на своих страницах в Instagram.

"Жизнь на острове, который можно обойти за 17 минут", - подписала серию живописных снимков Ирина. Жена артиста также показала фото в купальнике, сделанное на фоне воды лазурного цвета.

Подписчики Ирины пришли в восторг от увиденного и оставили под постом много теплых слов. "Какая красота, настоящий рай", "Невероятно красиво", "Райское место", "Красота", - восхищаются поклонники пары.

Сразу яркое фото на личной странице опубликовал и сам MONATIK. "Ко встрече с акулами готов", - написал певец.

Напомним, что Ирина Демичева и Дмитрий Монатик воспитывают двоих сыновей. Супруги не выставляют свою личную жизнь напоказ и не показывают лица деток общественности. До недавнего времени никто не знал и их имен. Рассекретить их MONATIK решил в особой форме - певец назвал их в одном из треков.

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  • Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, как и многие украинские звезды свои зимние каникулы проводит в теплых краях. Певица наслаждается отдыхом на Бали - с собой она взяла сына Леона и дочь Лауру. Вместе с певицей и ее детьми на снимках засветился и актер Павел Вишняков.
  • Читайте также на theLime, где украинские знаменитости проводят отпуск. Настя и Потап сбежали в Мексику, а Игорь Кондратюк изучает живописные локации Новой Зеландии.

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