Солистка "НеАнгелов" засветилась на отдыхе с известным актером: теперь фаны думают, что они пара

Солистка популярной украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская, как и многие украинские звезды свои зимние каникулы проводит в теплых краях. Певица наслаждается райским отдыхом на Бали - с собой она взяла 5-летнего сына Леона и 4-летнюю дочь Лауру.

Снимки с отдыха артистка регулярно публикует на личной странице в Instagram. На некоторых фото стал появляться звезда сериалов "Мухтар" и "Опер по вызову" Павел Вишняков. Поклонники Славы тут же заподозрили неладное, многие считают, то певица и актер - пара.

"Слава молодец, красивый мужчина", "А я знала что вы вместе, на "хто зверху" так смотрели друг на друга, красивая пара, счастья вам", "Хороший мужик, правильный выбор", "Из серии все что не делается - к лучшему", "Похоже, у Славки новый ухажер, умничка", - пишут фаны в комментариях.

Однако ни Слава, ни Павел свои отношения не комментируют. Возможно, у артистов завязалась дружба на проекте "Танці з зірками-2018", где они оба принимали участие.

Слава Каминская развелась с мужем в июле 2019 года. О расставании пары ходило много слухов. Но недавно пластический хирург решил рассказать, что стало причиной развода с певицей.

Также мы писали, что солистка "НеАнгелов" задумалась о смене фамилии. Об этом стало известно из поста, опубликованного на личной странице певицы в Instagram.

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