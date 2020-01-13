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Пришла в сознание и ощутила, что дышу: украинская певица впервые рассказала о попытке суицида

Попытка свести счеты с жизнью заставила артистку кардинально изменить взгляды на жизнь

понедельник, 13 января 2020, 15:28
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В свое время череда неудач толкнула певицу Злату Огневич на суицид. К счастью, попытка свести счеты с жизнью оказалась неудачной. Более того, заставила артистка кардинально изменить взгляды на жизнь.

Об этом Огневич рассказала на личной странице в Instagram. В своем посте певица подчеркнула, что после инцидента поняла, как сильно она любит жизнь, которой едва не лишилась.

"Придя в сознание и ощутив, что я все еще дышу, первым делом мне захотелось увидеть бескрайнее солнце, чтобы оно заливало собою все вокруг. То был сильнейший толчок, я словно проснулась от болезненного сна, осознав, как же сильно я люблю жизнь", - вспомнила она.

С того момента Огневич раз и навсегда решила быть только "лучшей версией себя", и это стало ее жизненным девизом. Принимая сегодня важные решения, артистка спрашивает себя, сделают ли они ее лучше, подарят ли ей ту внутреннюю гармонию, которая так необходима.

"Успех- это состояние твоего сознания, постоянный труд, а не достижения. Достижения- это лишь результаты действий", - добавила в своих философствованиях певица.

Для многих поклонников и фолловеров артистки в соцсети это признание стало новостью. В комментариях они благодарят судьбу, которая не позволила певице совершить задуманное: "Как хорошо, что все обошлось", "Суицид - не выход. А он есть из любой ситуации", "Какая жесть. Хорошо, что вы живы", - указали под постом.

  • Ранее Злата Огневич заявила о преследованиях агрессивного поклонника. Певица даже показала лицо мужчины, а также рассказала, что была вынуждена обратиться за помощью в полицию.
  • Смотрите также на theLime откровенный клип Златы Огневич к знаковой украинской песне. Некоторые его кадры будоражат воображение.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Злата Огневич

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