Готовлюсь к разговору с классным руководителем: Ксения Мишина показала новый имидж сына

Ксения Мишина, звезда нашумевшего украинского сериала "Кріпосна" на канале СТБ, исполнила маленькое желание 7-летнего сына Платона. Мальчик долго просил свою звездную маму о новом цвете волос, и актриса наконец согласилась.

Фото нового образа Ксения показала на личной странице в Instagram. На снимке видно, что мальчик стал обладателем стильной прически с ярко-голубой челкой.

"Короче, я сдалась. После многочисленных просьб и уговоров этого пацанчика, я согласилась на эксперимент по смене стиля и цвета волос. Готовлюсь теперь к разговорам с директрисой и классным руководителем. Но все же не передать уровень счастья и радостных криков. Мамочки, а вы соглашаетесь с подобными желаниями?", - написала актриса.

Поклонники Ксении разделились во мнениях: одни похвалили актрису за то, что она пошла на такой шаг ради сына, по мнению других, ребенку в таком возрасте нельзя позволять так ярко экспериментировать со своим внешним видом.

Напомним, что Ксения Мишина сама воспитывает сына. С отцом Платона актриса рассталась еще будучи беременной. Сейчас мальчик временно проживает с бабушкой и дедушкой, но регулярно приезжает к маме в Киев.

Ранее Ксения Мишина ответила на слухи о романе с телеведущим Владимиром Остапчуком, который в ноябре 2019 года развелся с супругой. В конце того же месяца в соцсетях заговорили о том, что пару якобы видели вместе в Вене, и там они не скрывали своих чувств.

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