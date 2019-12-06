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Ксения Мишина ответила на слухи о романе с Владимиром Остапчуком, но стало только хуже

Недавно пару якобы выдели вместе за рубежом, и там бывшие соперники не скрывали чувств

пятница, 6 декабря 2019, 18:52
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Украинская актриса и победительница шоу Танці з зірками-2019 Ксения Мишина ответила на слухи о романе с ведущим и также участником проекта Владимиром Остапчуком, который в ноябре развелся с супругой. В конце того же месяца в соцсетях заговорили о том, что пару якобы видели вместе в Вене, и там бывшие соперники по паркету не скрывали своих чувств.

Как бы там ни было, в студии шоу "Ранок з Україною" Мишина решила ответить на интересующий публику вопрос и заверила, что к ее сожалению, никакой совместной поездки в Вену не было. И от такого ответа стало только горячее. Ведь теперь все думают, что актриса точно неравнодушна к ведущему.

"К сожалению, мы с Вовой никуда не летали, нигде не целовались и даже не шопились, как об этом писали. Все время я нахожусь в Украине, работаю над многими проектами. Не знаю, кем это было выдумано, но, как минимум, это забавно", - заверила Мишина.

Фразу "к сожалению" не упустил и ведущий Григорий Герман, однако актриса заверила, что отношения с Владимиром Остапчуком у нее исключительно дружеские: "После участия в одном проекте никакого общения между нами нет".

Не позволяет пока актрисе думать о личной жизни якобы и плотный рабочий график. Вскоре после завершения проекта Мишина вернулась к работе и съемкам в сериале "Исчезающие следы".

  • Ранее хореограф Илона Гвоздева, партнерша Владимира Остапчука, рассказала о главной ошибке телеведущего на шоу Танці з зірками-2019.
  • Читайте также на The Lime, как Ксения Мишина разрушила чужую семью. Актриса призналась, что после этого случая у нее внутри появилась "некая штука", которая не позволит ей больше влюбиться в женатого мужчину.

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