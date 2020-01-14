Стивен Кинг высказался о расовом вопросе "Оскара" - разумеется, в сети теперь жара

"Король мистики и ужасов" Стивен Кинг, который также входит в число американских киноакадемиков, и как писатель отдает свой голос за категории "Лучший фильм", "Лучший адаптированный сценарий" и "Лучший оригинальный сценарий", высказался о номинантах на "Оскар". А точнее о теме расового разнообразия, без которой ежегодная церемония вручения кинопремии не проходит.

В частности, писатель признался, что что никогда не обращает внимания на расовое разнообразие в работах - только на их качество. Естественно, в комментариях под постами Кинга в Twitter теперь стоит жара.

"Я бы никогда не рассматривал расовое разнообразии, если речь идет об искусстве. Только качество. Мне кажется, что поступать иначе было бы неправильно", - отметил писатель.

В своем следующем твитте Кинг пояснил свою позицию: "Самое важное, что мы можем сделать как художники и люди творческие, - это убедиться, что у всех одинаковые условия на съемку, независимо от пола, цвета кожи или ориентации. Сейчас такие люди не могут реализовать себя в полной мере. И не только в искусстве".

Посты писателя всего за несколько часов собрали вдвое больше комментариев и реакций пользователей, чем обычно. В обсуждениях далеко не все согласились с мнением автора, указывая на различные нюансы:

"Вы очень умный человек и один из моих любимых писателей, но вы должны признать, что у вас был более легкий путь в вашей карьере, чем у женщины или человека с другим цветом кожи, не так ли? Белые мужчины несоразмерно вознаграждают других белых людей, независимо от качества", - указали под постом писателя.

Напомним, в понедельник, 13 января, американские киноакадемики традиционно в прямом эфире из Лос-Анджелеса назвали номинантов на главную премию в области кино "Оскар-2020". В этом году статуэтки раздадут несколько раньше обычного - 9 февраля.

Читайте также наши прогнозы на Оскар-2020 - кто и почему станет победителем кинопремии. Среди фаворитов оскаровской гонки в этом году - Квентин Тарантино, Сэм Мэндес и Хоакин Феникс.

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