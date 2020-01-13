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В Лос-Анджелесе назвали номинантов на премию Оскар-2020

В этом году статуэтки раздадут 9 февраля

понедельник, 13 января 2020, 15:45
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В понедельник, 13 января, американские киноакадемики традиционно в прямом эфире из Лос-Анджелеса назвали номинантов на главную премию в области кино "Оскар-2020". В этом году статуэтки раздадут несколько раньше обычного - 9 февраля.

От Украины в этом году в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" выдвигали картину "Додому" режиссера Наримана Алиева. Увы, дальше лонг-листа премии ей попасть не удалось. theLime проследил за церемонией и публикует полный список фильмов-претендентов на золотую статуэтку.

Лучший фильм

  • "Джокер" (Joker)
  • "1917" (1917)
  • "Ирландец" (The Irishman)
  • "Однажды в... Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood)
  • "Форд против Феррари" (Ford v Ferrari)
  • "Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit)
  • "Маленькие женщины" (Little Women)
  • "Паразиты" (Parasite)
  • Брачная история (Marrige Story)

Лучший режиссер

  • Мартин Скорсезе ("Ирландец")
  • Тодд Филлипс ("Джокер")
  • Сэм Мендес ("1917")
  • Квентин Тарантино ("Однажды в… Голливуде")
  • Пон Чжун Хо ("Паразиты")

Лучший актер

  • Антонио Бандерас ("Боль и слава")
  • Леонардо Ди Каприо ("Однажды в… Голливуде")
  • Хоакин Феникс ("Джокер")
  • Адам Драйвер ("Брачная история")
  • Джонатан Прайс ("Два Папы")

Лучшая актриса

  • Синтиа Эриво ("Гарриет")
  • Скарлетт Йоханссон ("Брачная история")
  • Сирша Ронан ("Маленькие женщины")
  • Шарлиз Терон ("Скандал")
  • Рене Зеллвегер ("Джуди")

Лучшая актриса второго плана

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  • Кэти Бейтс ("Дело Ричарда Джуэлла")
  • Лора Дерн ("Брачная история")
  • Скарлетт Йоханссон ("Кролик Джоджо")
  • Флоренс Пью ("Маленькие женщины")
  • Марго Робби ("Скандал")

Лучший актер второго плана

  • Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству")
  • Энтони Хопкинс ("Два Папы")
  • Аль Пачино ("Ирландец")
  • Джо Пеши ("Ирландец")
  • Брэд Питт ("Однажды в… Голливуде")

Полный список номинантов смотрите на сайте Киноакадемии.

Ранее американские кинокритики назвали лучшие фильмы года. Смотрите полный список победителей премии Critics' Choice Awards.

Смотрите также на theLime полный список лауреатов кинопремии "Золотой глобус-2020". Церемония вручения прошла в Лос-Анджелесе в ночь на 6 января.

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