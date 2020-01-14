Прогнозы на Оскар-2020: кто и почему станет победителем главной кинопремии

13 января Американская киноакадемия объявила номинантов на кинопремию "Оскар-2020". В этот раз в гонке участвуют сильные картины, отмеченные множеством наград и хвалебных отзывов, потому предсказать победителей не так уж просто. Тем не менее theLime рискнул сделать прогнозы, опираясь на данные букмекерских контор и давние традиции Академии.

Лучший фильм

Джокер" (Joker)

"1917" (1917)

"Ирландец" (The Irishman)

"Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood)

"Форд против Феррари" (Ford v Ferrari)

"Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit)

"Маленькие женщины" (Little Women)

"Паразиты" (Parasite)

"Брачная история" (Marrige Story)

Академия любит ностальгировать по классическому Голливуду, что из года в год подтверждает успех таких картин, как "Зеленая книга", "Ла-Ла Лэнд" и "Артист". Опус Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", в 2020 году получивший "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм - комедия или мюзикл", вполне соответствует вкусам жюри. Кроме того, Тарантино еще никогда не получал "Оскар" за лучший фильм и режиссуру. Поскольку это его предпоследний проект, академики могут поспешить уважить его карьерные достижения.

Согласно прогнозам крупных букмекерских контор США и Великобритании (Sports Betting Dime и William Hill), "Оскар" за лучший фильм получит именно "Однажды в Голливуде". Второе место отдают военной драме "1917", третье - корейскому триллеру "Паразиты". Меньше всего ожиданий у публики вызвал фильм "Форд против Феррари".

Лучший актер

Антонио Бандерас ("Боль и слава")

Леонардо Ди Каприо ("Однажды в… Голливуде")

Хоакин Феникс ("Джокер")

Адам Драйвер ("Брачная история")

Джонатан Прайс ("Два Папы")

Триллер Тодда Филипса "Джокер" побил рекорды кассовых сборов для фильмов с рейтингом R, а на "Оскаре-2020" получил наибольшее количество номинаций (11). Но главным его достоинством, безусловно, стала актерская игра Хоакина Феникса. Благодаря мастерству перевоплощения 45-летний Феникс уже стал лауреатом "Золотого глобуса" и премии "Выбор критиков". Учитывая, что ранее он дважды был номинирован на "Оскар", 2020 год может стать для него удачным.

Букмекеры прогнозируют Хоакину Фениксу безоговорочную победу, на втором месте с большим отрывом обосновался Адам Драйвер, а на третьем - Антонио Бандерас.

Лучшая актриса

Синтиа Эриво ("Гарриет")

Скарлетт Йоханссон ("Брачная история")

Сирша Ронан ("Маленькие женщины")

Шарлиз Терон ("Скандал")

Рене Зеллвегер ("Джуди")

Рене Зеллвегер стала фавориткой сезона наград, обойдя на "Золотом глобусе" и "Выборе критиков" своих оскаровских конкуренток. Пережив личностный кризис и карьерный штиль, актриса вернулась к работе и трогательно сыграла голливудскую диву Джуди Гарлэнд в фильме "Джуди". Учитывая любовь Академии к душераздирающим биографиям, ее победа на "Оскаре-2020" - лишь вопрос времени.

"Оскар" для Рене Зеллвегер прогнозируют и букмекерские конторы. Вторая и третья строчки в рейтинге пока достаются Скарлетт Йоханссон и Шарлиз Терон.

Лучший режиссер

Мартин Скорсезе ("Ирландец")

Тодд Филлипс ("Джокер")

Сэм Мендес ("1917")

Квентин Тарантино ("Однажды в… Голливуде")

Пон Чжун Хо ("Паразиты")

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Сэм Мендес выиграл "Золотой глобус" за лучшую режиссуру, и вполне может повторить свой успех на "Оскаре". Его военная драма "1917" смонтирована так, чтобы выглядеть снятой одним дублем. Академия едва ли сможет обойти вниманием такой технический подвиг, и если это произойдет, любимец букмекеров получит свой второй "Оскар" (первый достался ему за "Красоту по-американски" в 2000 году).

Следом за Мэндесом больше всего ставок делают на победу корейского режиссера Пон Чжун Хо. На третьем месте находится Квентин Тарантино, а замыкает пятерку номинантов Тодд Филлипс.

Лучший актер второго плана

Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству")

Энтони Хопкинс ("Два Папы")

Аль Пачино ("Ирландец")

Джо Пеши ("Ирландец")

Брэд Питт ("Однажды в… Голливуде")

Брэд Питт выиграл "Золотой Глобус", номинирован на BAFTA и, вероятно, заберет домой "Оскар". Питту никогда не вручали заветную статуэтку за актерское мастерство, но учитывая, как понравилась его игра критикам и зрителям, и как немного знаковых ролей он получал в последние годы, его победа будет абсолютно логичной.

Букмекеры не пророчат соседям Питта по номинации особых успехов. С большим отрывом за ним следуют Джо Пеши, Том Хэнкс, Аль Пачино и Энтони Хопкинс.

Лучшая актриса второго плана

Кэти Бейтс ("Дело Ричарда Джуэлла")

Лора Дерн ("Брачная история")

Скарлетт Йоханссон ("Кролик Джоджо")

Флоренс Пью ("Маленькие женщины")

Марго Робби ("Скандал")

Фильм "Брачная история" заслужил признание благодаря актерскому дуэту Скарлетт Йоханссон и Адама Драйвера, но Лора Дерн изображает адвоката по бракоразводным процессам до того выразительно, что в ее победе на "Оскаре-2020" не сомневаются ни букмекеры, ни кинокритики (особенно после того, как она забрала у своих конкуренток "Золотой глобус" и награду "Выбор критиков").

По прогнозам букмекеров, следом за 52-летней Дерн на победу могут рассчитывать Марго Робби и Флоренс Пью.

Ранее американские кинокритики назвали лучшие фильмы года. Смотрите полный список победителей премии Critics' Choice Awards.

Смотрите также на theLime полный список лауреатов кинопремии "Золотой глобус-2020". Церемония вручения прошла в Лос-Анджелесе в ночь на 6 января.

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