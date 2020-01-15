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Эффектная Даша Астафьева снялась в черном белье на крыше киевской высотки

Певица показала соблазнительные кадры

среда, 15 января 2020, 11:40
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Украинская певица и модель Даша Астафьева поделилась с поклонниками новыми снимками со своей любимой фотосессии, которую она называет "По краешку твоей судьбы...". Локация для съемки была выбрана довольно необычная - крыша киевской высотки.

Фото, сделанные на 25 этаже, знаменитость обнародовала на личной странице в Instagram. Даша предстала в кадре в одном белье черного цвета, поверх которого надела накидку из перьев в тон.

Автором снимков выступила украинский фотограф Анка Фатеева, которая уже не раз работала с Дашей Астафьевой.

"Любимый сет. По краешку твоей судьбы...", - написала певица под одним из кадров.

Поклонники певицы не смогли пройти мимо сексуальных фото, свое восхищение они выразили в комментариях. Фанаты называют Дашу "черным ангелом", а также восторгаются ее смелостью.

  • Ранее Даша Астафьева удивила поклонников смелой фотосессией. Для красивых кадров знаменитость отправилась в "страну льдов" - Исландию.
  • Также певица снялась в пикантной фотосессии, где предстала в смелом наряде. Астафьева позирует в одних колготках в сетку и блузе необычного кроя с объемными рукавами. Для съемки Даша отказалась от нижнего белья.

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