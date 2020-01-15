В США нашли мертвым актера из сериалов "Горец" и "Друзья": что известно

Американский актер Стэн Кирш, известный по ролям в сериалах "Горец" и "Друзья", найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе (США). На момент смерти ему был 51 год.

Как сообщает TMZ, тело актера в ванной комнате обнаружила его жена Кристин Грин. По предварительным данным, Кирш совершил самоубийство.

Позже смерть Стэна подтвердила и сама Кристин.

"Хочу поблагодарить всех за проявленную любовь и поддержку. Я не смогла ответить на все сообщения, звонки, электронные письма, но прочитала или прослушала их. Я чувствую себя окруженной любовью и бесконечно благодарна каждому из вас", - написала она на своей странице в Facebook.

Стэн Кирш снялся в более чем 20 фильмах и сериалах, однако съемки в "Горце" так и остались для него главным событием в актерской карьере. По их завершению он долгое время работал на ТВ, играл эпизодические роли в сериалах, в том числе и в "Друзьях".

В 2000-х актер попробовал себя в качестве режиссера, сняв два короткометражных фильма. Позже Кирш основал собственную школу актерского мастерства в Лос-Анджелесе, где работал преподавателем.

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