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В США нашли мертвым актера из сериалов "Горец" и "Друзья": что известно

По предварительным данным, он покончил с собой

среда, 15 января 2020, 09:56
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Американский актер Стэн Кирш, известный по ролям в сериалах "Горец" и "Друзья", найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе (США). На момент смерти ему был 51 год.

Как сообщает TMZ, тело актера в ванной комнате обнаружила его жена Кристин Грин. По предварительным данным, Кирш совершил самоубийство.

Позже смерть Стэна подтвердила и сама Кристин.

"Хочу поблагодарить всех за проявленную любовь и поддержку. Я не смогла ответить на все сообщения, звонки, электронные письма, но прочитала или прослушала их. Я чувствую себя окруженной любовью и бесконечно благодарна каждому из вас", - написала она на своей странице в Facebook.

Стэн Кирш снялся в более чем 20 фильмах и сериалах, однако съемки в "Горце" так и остались для него главным событием в актерской карьере. По их завершению он долгое время работал на ТВ, играл эпизодические роли в сериалах, в том числе и в "Друзьях".

В 2000-х актер попробовал себя в качестве режиссера, сняв два короткометражных фильма. Позже Кирш основал собственную школу актерского мастерства в Лос-Анджелесе, где работал преподавателем.

  • Австралийский актер и модель Гарри Хейнс скончался в возрасте 27 лет. Накануне смерти мужчина страдал от проблем с психическим здоровьем.
  • Ушел из жизни актер Эндрю Данбар, запомнившийся по роли в сериале "Игра престолов". Он скончался в собственном доме в Белфасте (Северная Ирландия) на 31-м году жизни.

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