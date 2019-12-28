Внезапно умер актер из сериала "Игра престолов": что известно

Ушел из жизни актер Эндрю Данбар, запомнившийся по роли в сериале "Игра престолов". Он скончался в собственном доме в Белфасте (Северная Ирландия) на 31-м году жизни.

О смерти актера сообщило издание Belfast Live. Эндрю умер 24 декабря, однако о ее кончине стало известно только сейчас. Причины смерти Данбара в настоящее время неизвестны.

Актер Энди Макклей выразил свои соболезнования в связи со смертью коллеги. Он отметил, что Данбар был тем, кто заставлял окружающих чувствовать себя рядом с ним хорошо. По словам Макклея, на съемочной площадке Эндрю сплачивал коллектив.

В "Игре престолов" Эндрю Данбар сыграл одного из членов семейства Старков, а также был двойником Теона Грейджоя. Всего актер снялся более чем в 30 фильмах и сериалах, среди которых "Сверхъестественное", "Стрела", "Звездный крейсер "Галактика": Лезвие" и многие другие. Помимо съемок в кино, Эндрю Данбар работал диджеем.

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