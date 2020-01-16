Многие артисты не выдерживают этого: подруга Мурата Насырова назвала причину его смерти спустя 12 лет

Спустя 12 лет после смерти певца Мурата Насырова, исполнителя хита "Мальчик хочет в Тамбов", его близкая подруга решила назвать причину случившегося. Несмотря на существование множества разных версий, Анна Плетнева заявила, что умер ее приятель от непростой жизни в сфере шоу-бизнеса.

В беседе с КП женщина подчеркнула, что испытания, которые проходят знаменитости, под силу далеко не каждому. И первое из них - популярность.

"Тогда приходит ощущение вседозволенности", - пояснила подруга покойного артиста и некогда вокалистка проекта "Лицей". По словам Плетневой, увлечение популярностью не проходит бесследно. Особенно, если со временем об артистах забывают, при том что еще недавно они были в центре внимания людей, которые буквально появляются из ниоткуда.

"Начинают тебя обнимать, как родного. Ходят за тобой. Многие артисты просто умирают, не выдержав всего этого", - добавила она.

Напомним, на момент смерти Насырову было всего 38 лет. Из жизни он ушел в ночь на 20 января 2007 года, упав с балкона своей квартиры в Москве. Причины инцидента так и остались неизвестными. При этом в прессе часто всплывала тема употребления артистом наркотических веществ, хотя вскрытие эту информацию не подтвердило. Официальной версией стало самоубийство в состоянии депрессии.

Ранее певица Злата Огневич впервые рассказала о попытке суицида. Страшный опыт, по словам артистки, заставила ее кардинально изменить взгляды на жизнь.

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