Он тебя бросит: молодая возлюбленная Виктора Павлика рассказала о реакции людей на роман с певцом

Молодая возлюбленная украинского певца Виктора Павлика и его концертный директор Екатерина Репяхова призналась, что многие негативно восприняли их роман. Известно, что разница в возрасте между влюбленными - 28 лет.

В интервью изданию "КП" в Украине" девушка рассказала, что получает оскорбительные комментарии от хейтеров, на которые старается не реагировать.

"Было несколько людей, которые писали: "Мне тебя так жалко. Ты останешься одна, ведь он тебя бросит, как и всех остальных". Говорили, как мне нелегко, ведь приходится жить со стариком. Я объясняла, что не нужно меня жалеть", - призналась Екатерина.

"Пишут, что Виктор оставил сына. Никто никого не оставлял! Виктор с сыном сейчас общается чаще, чем до того, как жил дома. Зачем все говорят то, чего нет? Да, мы с Виктором были вместе еще до того, как его сын болел, и сейчас, когда он выздоравливает. Мы работаем, в том числе и для того, чтобы Павел со всей мамой поехал на море отдыхать. С Виктором вместе делаем доброе дело. Каждому не докажешь, но нескольких человек мне удалось переубедить", - отметила Репяхова.

Как ранее рассказала нам Екатерина, с Виктором Павликом они состоят в отношениях уже около трех лет.

Ранее украинский телеведущий, автор проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров, который в июне этого года тайно женился на украинской модели Александре Кучеренко, впервые рассказал об их судьбоносной встрече.

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