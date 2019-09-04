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Виктор Павлик признался, чего боится в отношениях с молодой возлюбленной

Певец рассказал о главном страхе

среда, 4 сентября 2019, 12:20
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53-летний украинский певец Виктор Павлик, который уже на протяжении четырех лет встречается со своим концертным директором, 25-летней Екатериной Репяховой рассказал, чего боится в отношениях с молодой возлюбленной.

Так, в интервью журналистам программы "Ранок з Україною" артист признался, что самый главный его страх - это то, что Катя может встретить более молодого мужчину. Ведь как известно, разница между партнерами - 28 лет.

"Через шесть лет мне будет шестьдесят, а еще потом через десять – семьдесят, а Кате на тот момент будет только сорок лет. Только по этому поводу у меня есть страх – а вдруг, завтра Амур выстрелит стрелой, и она найдет себе какого-то восемнадцатилетнего Шварценеггера", - поделился переживаниями Виктор.

Екатерина напротив не видит в этом никакой проблемы – даже наоборот.

"Все в жизни относительно. Если бы я жила с двадцатилетним парнем или тридцатилетним – нет никакой гарантии, что мы не разошлись бы. Я не вижу абсолютно никакой разницы между молодым человеком и Виктором", - отметила молодая избранница Павлика.

Напомним, что Виктор Павлик был трижды женат. Впервые он женился в 18 лет на женщине по имени Лида, которая родила ему сына Сашу. Второй женой артиста стала женщина по имени Светлана из Узбекистана, с которой он прожил в браке 8 лет. От этого брака у Виктора есть дочь Кристина. Третья жена Лариса подарила певцу сына Павла, у которого в прошлом году обнаружили онкологию.

Несколько лет назад Виктор Павлик ушел от третьей супруги к своей поклоннице, которая в последствии стала его концертным директором. По словам певца, эта встреча стала "судьбоносной".

Сейчас Екатерина делает все возможное, чтобы у Виктора не пропал интерес к ней и певец не ушел от нее, как делал это уже трижды.

"Я не верю, что от хороших жен уходят, что от любимых идут – не верю. Поэтому, конечно, я работаю над собой, чтобы всегда быть интересной Виктору. Он знает, что я самодостаточна, что могу сама за себя постоять и если завтра что-то произойдет – я не пропаду", - подчеркнула Репяхова.

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