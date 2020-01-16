Надя Дорофеева показала, как загорает топлес - Потап не упустил возможности потроллить певицу

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась новым снимком с отдыха в Доминикане. На этот раз певица без тени смущения показала, как загорает топлес.

На личной странице в Instagram Дорофеева опубликовала фото, на котором запечатлена без бюстгальтера под солнцем. Обнаженную грудь исполнительница прикрыла книгой. Опередив нравственных подписчиков подопечной, продюсер Потап потроллил ее в комментариях.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"НИ СЫ. Джен Синсеро. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед", - написала под снимком Дорофеева, акцентируя внимание на книге, которую взяла с собой в отпуск.

А пока под постом певицы набирались первые реакции ее фолловеров, прокомментировать пост поспешил Потап: "Ты бы еще вся голая разделась, скоро в порнухе надо сниматься будет, чему вы учите детей, а Дантесу нравиться что его жена п.....ка ? (Певичка)" - посмеялся продюсер.

Вслед за Потапом фото оценили его супруга Настя Каменских и модель Даша Астафьева. В целом же пост Дорофеевой лишь за первый час собрал более 160 тыс. лайков и сотни комментариев, в которых фолловеры певицы обсуждают ее фигуру, а также все "за" и "против" публикации подобных фотографий в соцсетях.

Ранее Надя Дорофеева показала свою коллекцию пляжных нарядов. Вот 5 купальников исполнительницы, которые она прихватила с собой на отдых в Доминикану.

Отдыхают в эти дни и Потап с Настей Каменских. Зимний отпуск пара решила провести в Мексике, откуда регулярно делится яркими снимками. На новых фотографиях звездной пары видно, что супруги не только нежатся на пляже, но и активно занимаются спортом.

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