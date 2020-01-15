5 купальников Нади Дорофеевой: певица похвасталась коллекцией пляжных нарядов

Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева свои зимние каникулы проводит в Доминикане. Модница взяла с собой в отпуск 5 купальников - несколько бикини с анималистичным принтом, монокини ярко-розового цвета и классический черный.

Коллекцией пляжных нарядов певица похвасталась на личной странице в Instagram. "Когда в Доминикане дожди", - иронично подписала ролик звезда.

Поклонники Нади, как всегда, живо отреагировали на пост певицы, осыпав своего кумира комплиментами по поводу ее стройной фигуры и безупречного вкуса.

"Надь, ты бомбезная", "Красотка", "Фигура бомба", "Тот случай, когда у купальников был собственный чемодан", "Такие крутые купальники", "Розовый это прям любовь. А вообще все идут", "Фигура топ", - пишут комментаторы.

Украинская певица Настя Каменских продолжает баловать поклонников красочными снимками с отдыха в Мексике, куда она отправилась вместе с Потапом. На этот раз исполнительница решила показать себя во всей красе, опубликовав в Instagram фото в бикини.

Маша Ефросинина показала фото, на котором позирует в красном купальнике с большим воланом в области груди. Телеведущая - не из тех звезд, которые активно публикуют откровенные снимки в соцсетях. Ее чаще можно увидеть в элегантных нарядах, но никак не в бикини.

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