RU  UA

Лайм

5 купальников Нади Дорофеевой: певица похвасталась коллекцией пляжных нарядов

Модница взяла с собой в отпуск несколько эффектных бикини

среда, 15 января 2020, 13:40
читати статтю українською

Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева свои зимние каникулы проводит в Доминикане. Модница взяла с собой в отпуск 5 купальников - несколько бикини с анималистичным принтом, монокини ярко-розового цвета и классический черный.

Коллекцией пляжных нарядов певица похвасталась на личной странице в Instagram. "Когда в Доминикане дожди", - иронично подписала ролик звезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Поклонники Нади, как всегда, живо отреагировали на пост певицы, осыпав своего кумира комплиментами по поводу ее стройной фигуры и безупречного вкуса.

"Надь, ты бомбезная", "Красотка", "Фигура бомба", "Тот случай, когда у купальников был собственный чемодан", "Такие крутые купальники", "Розовый это прям любовь. А вообще все идут", "Фигура топ", - пишут комментаторы.

  • Украинская певица Настя Каменских продолжает баловать поклонников красочными снимками с отдыха в Мексике, куда она отправилась вместе с Потапом. На этот раз исполнительница решила показать себя во всей красе, опубликовав в Instagram фото в бикини.
  • Маша Ефросинина показала фото, на котором позирует в красном купальнике с большим воланом в области груди. Телеведущая - не из тех звезд, которые активно публикуют откровенные снимки в соцсетях. Ее чаще можно увидеть в элегантных нарядах, но никак не в бикини.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Читайте также

Ким Кардашьян показала содержимое огромного холодильника: чем звезда кормит своих детей

Ким Кардашьян провела экскурсию по дому, показав забитые едой холодильники

Первый выход после рождественских каникул: Меган Маркл очаровала стильным образом

Жена принца Гарри продемонстрировала стильный образ в лондонском Доме Канады.

Золотой глобус-2020: самые причудливые наряды звезд, о которых будут говорить всю неделю

Церемония вручения кинопремии Золотой глобус-2020 для некоторых звезд стала провальной из-за выбора наряда.

Интервью

Элина Иващенко

Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: