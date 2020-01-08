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Настя Каменских похвасталась пирсингом на лице, но поклонники не в восторге: фото

Певица показала новые фото с отдыха

среда, 8 января 2020, 16:28
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Украинская певица Настя Каменских, которая вместе с мужем Потапом проводит зимние каникулы в Мексике, поделилась с поклонниками новой порцией снимков с экзотического отдыха.

На свежих фото, которые артистка показала в Instagram, Настя позирует на террасе. На ней - короткое платье цвета хаки, подчеркивающее достоинства ее фигуры. Талию певица подчеркнула массивным поясом, а лицо украсила небольшим кольцом-сережкой. Правда, Каменских не уточнила, сделала ли она прокол носа или это всего лишь пирсинг-обманка.

Поклонники Насти расхвалили фигуру певицы, но украшение на лице им не понравилось. "Как-то не красиво с кольцом на носу", "Серьга в носу лишнее, а так красотка", "Если б не бычье кольцо в носу", "Кольцо все портит", - пишут комментаторы под постом NK.

  • Ранее Настя Каменских показала фото, на котором позирует в черном нижнем белье, слегка приспустив штаны. Пикантный снимок сделан в ванной комнате.
  • Оля Полякова в суперфинале десятого сезона шоу "Х-фактор" сделала предложение Насте Каменских - певица предложила коллеге дуэт.

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