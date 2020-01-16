В семье Дуэйна Джонсона случилось горе: актер потерял отца

Бывший профессиональный рестлер Рокки Джонсон, проложивший путь знаменитому сыну Дуэйну "Скале" Джонсону, скончался в возрасте 75 лет. Грустными новостями в Twitter поделилась организация Cauliflower Alley Club, в которую входят рестлеры и боксеры Северной Америки.

"Делимся ужасными новостями. Мы только что узнали, что Рокки Джонсон скончался сегодня в возрасте 75 лет, - говорится в сообщении. - В этом бизнесе им восторгались, он повлиял на многих людей и многого добился. Мы очень сожалеем и желаем его семье только любви в это время".

Позже организация WWE подтвердила сообщение о смерти Рокки (настоящее имя - Уэйд Дуглас Боулз) и рассказала о его наследии в мире рестлинга.

Джонсон прославился в 1980-х годах как мускулистый борец, который прыгал с канатов, наносил тяжелые удары и назвал себя "королем дропкика" (в рестлинге - удар вперед ногами). В паре с другим борцом Тони Атласом он создал команду Soul Patrol, и в 1983 году они стали первыми чернокожими чемпионами WWE в командной борьбе.

Когда Джонсон вышел на пенсию, он согласился тренировать своего сына Дуэйна, хотя изначально был против его спортивной карьеры.

"Я собирался обучить его на 150 процентов. И мне было тяжело с ним. Но он никогда не сдавался", - вспоминал гордый отец.

В 2008 году Дуэйн Скала Джонсон помог ввести своего отца в Зал славы W.W.E., и компания заявила, что Рокки Джонсон "навсегда останется одним из самых влиятельных исполнителей в сфере спортивных развлечений".

Причина смерти 75-летнего мужчины не разглашается, Дуэйн Джонсон также не комментировал трагедию. Актер был близок с отцом, и неоднократно рассказывал о нем в Instagram.

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"Сумасшедшая история. Мой дед умер, когда отцу было 13 лет. В то Рождество мать моего отца пригласила своего нового парня на ужин. Ее парень напился и помочился на индейку. Мой папа вышел на улицу, взял лопату, нарисовал линию на снегу и сказал: "Если ты перейдешь эту линию, я тебя убью". Пьяный пересек черту, и мой отец его вырубил. Вызвали копов. Они сказали маме моего отца, что когда ее парень придет в сознание, он убьет ее сына, поэтому одному из них придется уйти. Перед всей семьей мама моего отца посмотрела на него и сказала: "Убирайся". Ему было 13 лет, и он стал бездомным. Эта чертовски правдивая история произошла в Амхерсте в 1954 году. Это заставляет меня ценить его борьбу и тяжелую работу. Кроме того, это заставляет меня ценить и веселые времена, когда он мог надрать мне 13-летнему задницу в спортзале, а потом сказать: "Если будешь плакать, иди домой к своей мамочке". Я ненавидел это тогда, но я принимаю это сейчас. Он сделал из меня мужчину. И не мочился на мою индейку! Просто маленький способ сказать спасибо папе".

Дуэйн Джонсон рассказал, почему 12 лет откладывал свадьбу с матерью своих детей. Чтобы решиться на второй брак после развода, "Скале" потребовалось 12 лет.

В 2019 году Скала стал самым высокооплачиваемым актером в мире. Звезда с солидным отрывом обошел своих знаменитых коллег.

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