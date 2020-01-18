Настя Каменских украсила страницы мексиканского Playboy: соблазнительные фото певицы

Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, стала героиней мексиканского журнала Playboy. На страницах глянца исполнительница предстала в трех соблазнительных образах.

Фото "горячей девушки" появились на сайте издания. Для фотосета Настя примерила черное боди с множеством блестящих камней и звезд, которое сочетала с длинными чулками и белой длинной бахромой на рукавах. Снимок сделан так, чтобы можно было рассмотреть упругие ягодицы певицы.

Второй образ получился более сдержанным, но не менее соблазнительным. Каменских позировала в обтягивающем бежевом платье, поверх которого накинула белый тренч. Свой наряд Настя дополнила ярко-розовыми ботинками на каблуке и чокером в тон.

Также певица предстала на страницах глянца в черном кожаном костюме и коротком топе, добавив к дерзкому наряду массивные украшения.

Помимо фотосъемки Настя Каменских также пообщалась с журналистами издания. В интервью журналу певица рассказала о планах еще ближе познакомить Мексику с украинской культурой и творчеством.

"Я много раз была в Мексике в качестве туриста, и уже в качестве артиста, но это только начало. Теперь в моих планах приехать туда с концертом. В этой стране мне нравится все, а особенно - люди, которые всегда поют, танцуют и радуются жизни", - поделилась Настя.

Ранее мужской журнал XXL выпустил свой шестой эротический календарь под названием Drive Time. В 2020 году героинями стали самые красивые и сексуальные девушки Украины.

Даша Астафьева показала себя на обложках эротического мужского глянца Playboy. Певица показала обложки 2009, 2011 и 2019 годов.

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