Настя Каменских показала свое утро в любимой Мексике, и фаны назвали его идеальным: фото

Настя Каменских и Потап продолжают отдыхать в Мексике, откуда регулярно делятся с поклонниками яркими снимками. На новых фотографиях звездной пары видно, что супруги не только нежатся на пляже, но и занимаются спортом.

На странице певицы в Instagram появились фото, сделанные во время утренней тренировки. Настя позирует в спортивных шортиках, коротком топе и ярких кроссовках.

"Доброе спортивное утро! Спорт - уже давно неотъемлемая часть моей жизни. Даже в самые загруженные периоды я всегда нахожу время на пробежку, комплекс упражнений, растяжку, или на целостную спортивную тренировку в зале. Особенно люблю утренние тренировки - это 100% гарантия чудесного настроения на весь день! А спорт на отдыхе, на свежем воздухе, да еще и в любимой Мексике - это вообще", - написала Каменских.

"И это правильно", "Вы очень классная и спортивная, я беру с вас пример", "Идеальное утро", "Вы умничка, так держать" - пишут фанаты под постом Насти.

А Потап в свою очередь поспешил поделиться снимками, сделанными на фоне пляжа и моря." Чтобы есть такос и гуакамоле, пить текилу, нужно быть в форме", - написал рэпер.

Также Настя Каменских не упустила возможности покрасоваться фигурой. На снимках певица позирует в бикини, хвастаясь красивым мексиканским загаром.

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